Virágpor: lassítja az öregedést, szabályozza a vércukorszintet

Itthon is számos méhészet forgalmaz virágport. Ez esetben ez nem más, mint a méhek által összegyűjtött növényi pollenek egyvelege, kiegészítve némi nektárral és a rovarok nyálváladékával. A virágpor a méhek legfőbb tápláléka, a dolgozók azonban jellemzően többet gyűjtenek, mint amennyire a kolóniának szüksége van. A méhészek a felesleget gyűjtik be speciális eszközökkel, hogy aztán vagy nyersen, vagy szárítva kínálják emberi fogyasztásra. Fontos hangsúlyozni, hogy a virágpor nem azonos sem a mézzel, sem a méhviasszal.

A virágpor egészségügyi előnyei

A virágpor rendkívül gazdag hasznos tápanyagokban. Magas a fehérjetartalma, de zsírok, vitaminok, ásványi anyagok és szénhidrátok szintén nagy mennyiségben fordulnak elő benne, akárcsak polifenolok, főként flavonoidok. Mint azt a Healthline írja, több mint 250 aktív összetevő található a virágporban, amelynek potenciális egészségügyi hatásait is mind több kutatás vizsgálja. Az eddigi eredmények szerint például antioxidáns tulajdonsággal is bír, így védelmet nyújthat a krónikus gyulladással szemben. Emellett különböző tanulmányok szerint az alábbi előnyöket tulajdonítják neki:

javíthatja a fizikai teljesítményt;

csökkentheti a magas vérzsírértékeket és koleszterinszintet, védve ezáltal a szív- és érrendszert;

védheti a májat a toxinok okozta károsodástól, egyben hasznos kiegészítője lehet a hepatitisz és a nem alkoholos zsírmáj kezelésének;

támogathatja az immunrendszer működését, illetve antibakteriális hatással is rendelkezik;

felgyorsíthatja a sebgyógyulást;

különböző rákbetegség (prosztata-, vastagbélrák és leukémia) esetén gátolhatja a ráksejtek burjánzását;

enyhítheti a menopauza okozta hőhullámokat;

cukorbetegeknél segítheti a vércukorszint-csökkentést;

sőt, még az öregedést is lassíthatja.

Mindazonáltal a legtöbb kutatás a virágporral kapcsolatban csupán laboratóriumi körülmények között vagy megfigyeléses alapon zajlott, illetve sok olyan hatást tulajdonítanak neki, amelynek tudományos háttere nagyrészt feltáratlan. Éppen ezért érdemes a helyén kezelni: bármennyire is ígéretes élelmiszer, semmiképpen sem várhatjuk tőle, hogy minden egészségügyi problémára megoldást kínáljon. „A virágpor valóban gazdag különféle tápanyagokban és hasonlókban, de sok más élelmiszer is az. A szükséges vitaminok és ásványi anyagok bevitelének legjobb módja az, ha bőségesen fogyasztunk gyümölcsöket és zöldségeket” – fogalmaz a Clevelandi Klinika oldalán dr. Robert Saper családorvos és az integratív medicina szakértője.

A virágpor lehetséges kockázatai

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a virágpor fogyasztása nem minden esetben veszélytelen. Először is mind méhcsípés-allergiások, mind pollenallergiások körében túlérzékenységi reakciót provokálhat a szervezetben. Elvégre megtalálható benne a méhek nyála, benne allergén fehérjékkel, továbbá akár többféle növény ugyancsak potenciálisan allergén pollenje. Virágporfogyasztást követően allergiás reakcióra utaló tünet lehet a csalánkiütés, szédülés, légzési nehézség, az arc, az ajkak, a nyelv és a torok duzzanata. Szélsőséges esetben anafilaxia is kialakulhat.

Szintén említést érdemes a mikotoxinszennyezettség. A mikotoxinok olyan toxikus vegyületek, amelyeket bizonyos penészgombafajok termelnek. Egy 2023-as tanulmány szerzői 28 országból vizsgáltak meg összesen 28 virágporkészítményt, amelyek mindegyikében kimutatható szintű mikotoxintartalmat állapítottak meg. Az egyik leggyakoribb toxin pedig az ismerten rákkeltő, avagy karcinogén hatásó aflatoxin B1 volt.