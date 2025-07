Elhízás és reflux: hogyan befolyásolja a testsúly a gyomorégést?

A súlygyarapodás és a hasméret növekedése okozhatja vagy súlyosbíthatja a gyomorégést és a kialakult refluxot. A betegség nagyon gyakori, és az átlagnépesség akár egyharmadát, valamint a súlyos elhízásban szenvedő betegek akár 70 százalékát is érinti. Korábbi tanulmányokban azt is bizonyították, hogy az elhízás és a reflux közötti összefüggés a túlsúlyos, menopauza előtti és a hormonokat (akár fogamzásgátló tablettákat) szedő nők körében volt a legerősebb, ami arra utal, hogy az ösztrogén szerepet játszhat a betegség kialakulásában. Tény, hogy már a testsúly 5-10 százalékos vesztése is jelentősen javíthatja a kellemetlen tüneteket, és további életmód változtatásokkal az állapot stabilan tartható.

A testsúly szerepe a reflux kialakulásában

Az elhízás, különösen a hasi (viszcerális) zsírfelesleg, jelentős kockázati tényezője a reflux betegségnek.

Több okból is:

Intraabdominális nyomásnövekedés: A zsigeri zsír megnöveli a hasüregi nyomást, ami megnehezíti a gyomortartalom bent tartását, így az könnyebben visszacsorog a nyelőcsőbe.

A zsigeri zsír megnöveli a hasüregi nyomást, ami megnehezíti a gyomortartalom bent tartását, így az könnyebben visszacsorog a nyelőcsőbe. A nyelőcső alsó záróizmának gyengülése (LES): A zsírszövetből származó gyulladásos mediátorok (pl. IL-6, TNF-α) hozzájárulhatnak a LES funkciójának romlásához.

A zsírszövetből származó gyulladásos mediátorok (pl. IL-6, TNF-α) hozzájárulhatnak a LES funkciójának romlásához. A rekeszsérv (hiatus hernia) kialakulásának esélye nő: Az elhízás fokozza az esélyét annak, hogy a gyomor egy része a rekeszizmon keresztül a mellkasüregbe csússzon, ami tovább súlyosbíthatja a refluxot.

rekeszsérv (hiatus hernia) Az elhízás fokozza az esélyét annak, hogy a gyomor egy része a rekeszizmon keresztül a mellkasüregbe csússzon, ami tovább súlyosbíthatja a refluxot. Hormonális változások: Az elhízás hormonális változásokat és gyulladásokat okozhat, amelyek megzavarják az emésztést és fokozzák a savtermelést.

A kutatások során kimutatták, hogy az összes életmódbeli változtatás közül a fogyás és az ágy fejtámlájának megemelése jár a tünetek javulásával. Sok út vezethet a fogyás gondolatáig, de az egyik ezek közül biztosan az egészség helyreállítása lehet.

Az ördögi kör: a reflux súlyosbítja az elhízást is

Amit sokan nem vesznek észre, az az, hogy a reflux a testsúly kezelését is megnehezítheti.

A refluxban szenvedők gyakran kerülik a fizikai aktivitást a kellemetlen érzések miatt.

Az állapot megzavarhatja az alvást, ami fáradtsághoz és az egészséges szokások iránti motiváció csökkenéséhez vezethet.

Az érzelmi vagy jutalmazó evés, a reflux epizódok alatt hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz.

Különösen a nők veszélyeztetettek: a súlyosan elhízott nők esetében a gyomorégés és más panaszok akár hatszor gyakrabban fordulnak elő, mint normál testsúlyú társaiknál. A férfiaknál is jelentős a kockázatnövekedés: náluk háromszoros az esély súlyos elhízás esetén.

Hogyan lehet a testsúly csökkentésével a reflux tüneteit javítani?

Fokozatos fogyás: már 5–10% testsúlycsökkentés is javulást hozhat.

már 5–10% testsúlycsökkentés is javulást hozhat. Kisebb étkezések gyakrabban: e terheljük túl a gyomrot.

e terheljük túl a gyomrot. Kerülendő ételek: zsíros, fűszeres, savas ételek, csokoládé, alkohol, koffein.

zsíros, fűszeres, savas ételek, csokoládé, alkohol, koffein. Kerülni kell a lefekvést evés után: legalább 2-3 óra teljen el a vacsora és a lefekvés között.

legalább 2-3 óra teljen el a vacsora és a lefekvés között. Ágy fejvégének megemelése: segíthet a sav visszafolyásának csökkentésében.

segíthet a sav visszafolyásának csökkentésében. Dohányzás abbahagyása: a nikotin súlyosbíthatja a tüneteket.

Az elhízás és a reflux közötti összefüggés a túlsúlyos, menopauza előtti és a hormonokat szedő nők körében volt a legerősebb, ami arra utal, hogy az ösztrogén szerepet játszhat a betegség kialakulásában. Fotó: Getty Images

Az elhízás és a reflux közötti kapcsolat jól ismert és bizonyított. A testsúly normalizálása nemcsak a gyomorégést csökkentheti, hanem a hosszú távú szövődmények — például Barrett-nyelőcső vagy nyelőcsőrák — kockázatát is mérsékelheti. Ésszerű fogyással, okos étkezési megválasztással és egyszerű életmódbeli változtatásokkal csökkentheted a gyomorégést, és minden nap jobban érezheted magad.