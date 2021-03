A tévhitekkel ellentétben a reflux nem savtúltengést jelent, hanem azt a jelenséget, amikor a nyelőcsövet elzáró izmok nem működnek megfelelően, ami utat enged a gyomorsavnak visszafelé. A rekeszizomsérv szintén gyakori refluxos betegeknél, illetve nagyon gyakran hozzájárul arefluxtüneteinek kialakulásához. Ilyenkor a gyomor felső része részben vagy egészben "felcsúszik" a mellüregbe, ahol a nyomás hatására a gyomortartalom visszafelé áramlik. Ez égeti, irritálja a nyelőcsövet, valamint gyomorégést, köhögést és számos más kellemetlen tünetet okoz.

Reflux esetén nagy körültekintéssel kell összeállítani az étrendünket

Súlyos refluxos betegeknél előfordul, hogy a lefekvés után visszaáramló sav olyan mértékben marja a nyelőcsövet, hogy kénytelenek ülve, felpárnázva aludni. Ez már önmagában fáradtságot, levertséget okoz, nem beszélve a napközben is tapasztalt gyomorégésről, köhögésről, hányingerről, kellemetlen szájízről és gyakran szájszagról. A visszaáramló sav és epe előbb-utóbb a nyálkahártya sejtjeinek károsodását okozhatja, ebből pedig első lépésként nyelőcsőgyulladás alakul ki, majd idővel vérzés,fekélyvagy a nyelőcső beszűkülése következhet be. A hosszú ideig fennálló gyulladás során tartós nyálkahártya-sérülés is kialakulhat, ami növeli a daganat kialakulásának kockázatát is.

A reflux okai

Nagyon sok múlik azon, hogy miként táplálkozunk, mikor és mennyit eszünk. A túlsúly sokszor a reflux velejárója, de a betegséget okozhatja stressz, valamint egyes gyógyszerek (allergia elleni, vérnyomáscsökkentő vagy nyugtatószerek) mellékhatásaként is jelentkezhet.

A kezelés során gyakran elég, ha néhány életmódbeli szokásunkon változtatunk, ezáltal kerüljük:

a zsíros, fűszeres ételeket,

a dohányzást,

az alkoholos italokat,

a koffeines italokat,

a szénsavas italokat

és a késői vacsorákat.

Amennyiben az életmód-változtatás nem segít a tünetek enyhítésében, akkor számos olyan gyógyszeres kúra létezik, amely enyhítheti a tüneteket, ám a panaszok később bármikor visszatérhetnek.

Soha nem múlik el?

A reflux kezelhető minimálisan invazív sebészi módszerekkel is, amelyek során a gyomor felső részéből a nyelőcső alsó része körül egy mandzsettát képeznek. "Ez egy szelepként működik, azaz átengedi a táplálékot a nyelőcső felől, de megelőzi a gyomortartalom visszajutását a nyelőcsőbe. A beavatkozás, amely nagyjából másfél órát vesz igénybe, öt apró vágáson át elvégezhető. A műtét után egy éjszakát javasolt a kórházban tölteni, majd 10-14 nap lábadozás után ismét munkaképessé válnak a betegek" - mondta el dr. Vasas Péter, a Duna Medical Center sebésze. A beavatkozást követően persze érdemes még az előírt diétát követni, de heteken belül jöhet már egy frissítő limonádé vagy akár egy csípős leves is.