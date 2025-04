Ókori értékek

Ugorjunk vissza az időben egy pár ezer évet. Az ókori Egyiptomban, a piramisok árnyékában ekkor szinte töretlen volt az orvostudomány fejlődése. Az egyiptomi orvoslás messze földön híres volt. Az egyiptomi orvosok tudását az ókori görögök és rómaiak is csodálták, élükön Hippokratésszal, az ókor leghíresebb orvosával, akit mai napig az „orvostudomány atyjának” és a racionális orvoslás megalapítójának tartunk. Már abban az időben elkezdtek kialakulni az egyes szakágak - a szem-, fog- és belgyógyászat, valamint a sebészet, illetve létrejöttek az első orvosságok, amelyek sokban hasonlítottak a ma ismert gyógyszerekhez. Szirupok, tabletták, kúpok, beöntések, szemcseppek és borogatások. A feketeköményt akkoriban nem csak, hogy az egyik leghatékonyabb gyógyírnak tartották az emberek, de úgy vélték, hogy szinte bármit képes meggyógyítani. Egyiptom legjobb orvosai az extravagáns lakomákat tartó fáraók emésztésének megnyugtatására, fejfájásra, fogfájásra megfázásra és különböző fertőzések kezelésére használták a feketekömény olajat. Sőt a régészek Tutanhamon sírjának feltárásakor is rábukkantak egy üvegcse feketekömény olajra, ami szintén azt bizonyítja, hogy ez az olaj hihetetlenül értékes volt akkoriban.

A feketekömény gyógyító hatásairól Dioszkoridész, Paracelsus, Mattioli, Hildegard von Bingen is írt a műveiben, de találunk rá vonatkozó utalásokat az ajurvéd, a kínai, a tibeti és az arab orvoslásban is. Mohamed próféta állítólag azt mondta, hogy a feketekömény magjai a halálon kívül mindent képesek meggyógyítani.

Napjainkban gyógyászati célokra leginkább a feketekömény magjaiból nyert szűz olaj használatos. Több mint 100 fajta hatóanyagot tartalmaz, és köztük találunk olyat is, amelyet egyelőre nem sikerült azonosítani. Legfőbb hatóanyaga a thymokinon, de további jelentős összetevői közé tartozik a dithymokinon, a thymol, a thymohidrokinon és a szaponin alfa-hederin. A thymokinon hatékony antioxidáns, daganatellenes és antimutagén hatású ágens lehet, de az antikarcinogén hatása is lehet, amely a gyógyszerészeti kutatók által nagy érdeklődésnek örvendő alfa-hederin esetében is bizonyított.

TÁMOGATHATJA A TÜDŐ MŰKÖDÉSÉT ERŐSÍTHETI AZ IMMUNRENDSZERT, ANTIOXIDÁNS, DAGANATELLENES HATÁSA LEHET TÁMOGATHATJA AZ EMÉSZTŐRENDSZERT SEGÍTHET A BŐRPROBLÉMÁK KEZELÉSÉBEN

AZ ORGANIC NIGELLA SATIVA OLAJ ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

- A Fekete kömény olajának több, mint 100 alkotóelemét ismeri a népi gyógyászat.

- Ezek egyike az ún. thymokinon, ami erős antioxidáns, daganatellenes hatású lehet, illetve lehet genetikai károsodást gátló hatása is.

- Mindemellett óvhatja és regenerálhatja a bőrt, megerősítheti a körmöket, fényessé teheti a hajat.

- Kutatások bizonyították, hogy a feketekömény (kerti katicavirág avagy Nigella Sativa) sokféle bakteriális megbetegedés esetén is roppant hatékony segítséget nyújthat.

- Bátran és sikeresen szembeszállhat többek között a következő kórokozókkal: Staphylococcus albus, Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella niger, stb.

MIKOR VESSÜK BE A NIGELLÁT?

- Mindenféle bakteriális és gombás fertőzés esetén erőteljesen fertőtleníthetu a szervezetet.

- A NIGELLA SATIVA olajnak mégis elsősorban az emésztés javítása, azaz a máj, gyomor, bélrendszer egészségének megőrzése a fő hatóterülete: bélparaziták esetén is jó megoldást nyújthat, enyhítheti a felfújódást, segíthet a hasmenés megszüntetésében.

- Az emésztőrendszer állapota szorosan összefügg a légzőszervrendszer egészségi állapotával, ugyanis a hagyományos kínai orvoslásban a vastagbél szervpárja a tüdő.

- Emiatt is ajánlható a feketeköményolaj légúti megbetegedések esetén is: asztma, megfázás, hörghurut jelenlétekor.

- Csillapíthatja a hörgők görcsös állapotát és segítheti a letapadt váladék eltávolítását.

- Található benne olyan hatóanyag is, amely enyhe nyugtató hatással bírhat, így segíthet a magas vérnyomás csökkentésében. Az immunrendszer általános szabályozására is fogyasztható az olaj.

- Azáltal, hogy a feketeköményolaj felügyelheti és támogathatja a szervezetünkben az emésztőrendszer és a légzőszerv- rendszer egészséges működését, a teljes egészségünket harmonizálja, emeli.

- Javíthatja az emésztést, a gyomor, a máj és a bélrendszer működését, enyhítheti a puffadást, megszüntetheti a hasmenést.

- Alkalmazható légúti megbetegedések – asztma, hörghurut, megfázás, egyéb vírusok esetén

- Daganatellenes hatása lehet

- Elősegítheti a pikkelysömör, az akne, az atópiás dermatitisz és az ekcéma gyógyulását.

- Antimikrobiális, antibakteriális és gombaölő hatását is ismerheti a népi gyógyászat

- Segítséget nyújthat a bélparaziták elleni küzdelemben.

- Kiválóan használható allergiás reakciókra hajlamos, száraz, érzékeny bőr masszírozására.

- Óvhatja és regenerálhatja a bőrt, megerősítheti a védekezőképességét.

- Megerősítheti a körmöket, fényessé teheti a hajat.

- Ideális hordozóolaj lehet legyengült immunitás, megfázás és légúti panaszok aromaterápiás kezelésében.

- Méregtelenítheti a bőr mélyebb rétegeit, szépítheti a bőrt

TÁPANYAGOK:

Béta-szitoszterol, mirisztinsav, palmitinsav, sztearinsav, linolsav, arachidonsav, B1-, B2-, B3-vitamin, folsav, kalcium, vas, réz, cink, foszfor.

További információk:

Bizonyított hatások

A leukémiás emberi sejtek vizsgálata során kiderült, hogy a thymokinon bizonyos kaszpázok serkentésén keresztül aktiválhatja a rákos sejtek apoptózisát, továbbá megbonthatja az energiatermeléshez szükséges mitokondriális membránok potenciálját. A thymokinon in vitro az emlő daganatok gyógyításában is hatékonynak bizonyult. Vastagbél kezelésben proapoptotikus és daganatellenes hatású hatóanyagként tartják számon. Más tanulmányok szerint a vastagbéldaganat thymiokinonnal való kezelése ugyanolyan hatékony, mint a kemoterapeutikum 5-Fluorouracillal (Masaryk Egyetem Orvostudományi Kar).

A kutatók a feketekömény antibakteriális hatásait is vizsgálták és kimutatható, hogy a növénynek széles körben aktív baktériumellenes hatásai lehetnek. Felveheti a harcot pl. a Staphylococcus albus-szal, az Escherichia coli-val, a Salmonella typhi -vel vagy a Shigella niger-rel és a Vibrio cholera-val. Tudjuk továbbá, hogy a növény magjai kiváló gombaölő hatással is rendelkezhetnek.

A feketekömény ezen kívül még egy sor jótékony anyagot tartalmaz. Béta-szitoszterolt, mirisztinsavat, palmitinsavat, sztearinsavat, linolsavat, arahidinsavat, B1-, B2- és B3-vitamint, folsavat, kalciumot, vasat, rezet, cinket és foszfort.

A feketekömény napjainkban az emésztés javítására, a gyomor, a máj és a bélrendszer megfelelő kondíciójának megőrzésére használatos. Enyhítheti a felfújódást és a hasmenést és bizonyos összetevői segítséget nyújthatnak a bélparaziták elleni küzdelemben. Kiválóan alkalmazható légúti megbetegedések kezelésében, beleértve az asztma, a hörghurut és a megfázás gyógyítását is. Nigellin nevű keserű anyagot tartalmaz, amely csillapíthatja a hörgőgörcsöt és hatékonyan segítheti a slejm eltávolítását. Nyugtathatja az idegrendszert és segíthet csökkenteni a magas vérnyomást. Támogathatja az immunrendszer működésének szabályozását és erősítheti az immunitást, éppen ezért számos betegség kezelésében kiváló kiegészítő szer lehet, az onkológiai betegségeket is beleértve.

Kozmetikai alkalmazás

Érdekes lehet még a feketekömény bőrgyógyászati és kozmetikai mind külsőleg, mind belsőleg történő felhasználása.

Külsőleg: Köztudott tény, hogy a feketekömény elősegítheti a pikkelysömör, az akne, az atópiás dermatitisz és az ekcéma gyógyulását. Használható lehet allergiás reakciókra hajlamos száraz, érzékeny bőr masszírozására. Kutatók által bizonyított, hogy akár 70%-al is képes csökkenteni az allergiás reakciókat. Ideális hordozó olaj lehet legyengült immunitás, megfázás és légúti panaszok aromaterápiás kezelésében. Óvhatja és regenerálhatja a bőrt, megerősítheti annak védekező-képességét.

Belsőleg: A fekete kömény olaját már a szépségéről messze földön híres Nefertiti királynő is alkalmazta körmei megerősítésére és haja fényesítésére. A növény olaja méregtelenítheti a bőr mélyebb rétegeit, ezért rendkívül népszerű, hiszen szebbé teheti a bőr megjelenését.

