Nem mindegy, hogyan főzöd a rizst – arzén maradhat benne

A rizs sajátossága, hogy különösen képes felvenni az arzént termesztése során, amikor vízzel árasztják el a növényeket: kutatások szerint ez a világ egyik legmagasabb arzéntartalmú élelmiszere - írja a health.osu.edu. Ez persze nem jelent életveszélyt, a kereskedelemben kapható termékek biztonságosak. Ugyanakkor a túlzott arzénbevitel hosszú távon növelheti a daganatok, magas vérnyomás, 2-es típusú diabétesz és légzőszervi megbetegedések kockázatát. Ezért érdemes olyan feldolgozási technikákat alkalmazni, amik csökkentik az arzén mennyiségét.

Bő vízben szabad csak főzni - Fotó: Getty Images

Így főzd a rizst!

Előmosás nyersen – ez körülbelül 10 %-os csökkenést jelent

Bő vízben főzés: 6-szoros vízmennyiség – ez további 40–60 %-ot távolít el

Lecsepegtetés és újramosás főzés után - szintén sokat számít

Ezzel a sok főzéssel-átmosással azonban veszteség is jár, ezért érdemes változatos, egészséges alternatívákat keresni, mint a quinoa, árpa, amaránt, bulgur, köles vagy hajdina.

Arzén egyébként nem csak a rizsben található; számos más élelmiszer is tartalmazza, bár nem mindegy, milyen formában – a szervetlen arzén számít igazán veszélyesnek, nagyobb mennyiségben, hosszú távon lerakódva.

Amiben előfordulhat még arzén: