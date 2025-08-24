Nem mindegy, hogyan főzöd a rizst – arzén maradhat benne

A rizs sajátossága, hogy különösen képes felvenni az arzént termesztése során, amikor vízzel árasztják el a növényeket: kutatások szerint ez a világ egyik legmagasabb arzéntartalmú élelmiszere - írja a health.osu.edu. Ez persze nem jelent életveszélyt, a kereskedelemben kapható termékek biztonságosak. Ugyanakkor a túlzott arzénbevitel hosszú távon növelheti a daganatok, magas vérnyomás, 2-es típusú diabétesz és légzőszervi megbetegedések kockázatát. Ezért érdemes olyan feldolgozási technikákat alkalmazni, amik csökkentik az arzén mennyiségét.
Így főzd a rizst!
- Előmosás nyersen – ez körülbelül 10 %-os csökkenést jelent
- Bő vízben főzés: 6-szoros vízmennyiség – ez további 40–60 %-ot távolít el
- Lecsepegtetés és újramosás főzés után - szintén sokat számít
Ezzel a sok főzéssel-átmosással azonban veszteség is jár,
ezért érdemes változatos, egészséges alternatívákat keresni, mint a quinoa,
árpa, amaránt, bulgur, köles vagy hajdina.
Arzén egyébként nem csak a rizsben található; számos más élelmiszer is tartalmazza, bár nem mindegy, milyen formában – a szervetlen arzén számít igazán veszélyesnek, nagyobb mennyiségben, hosszú távon lerakódva.
Amiben előfordulhat még arzén:
- Gabonaalapú termékek, hüvelyesek, üdítők
- Zöldségek (kelbimbó, brokkoli, karfiol, kelkáposzta), gyökérzöldségek (répa, retek, cékla), amelyek a talajból veszik fel – a héjat lehántva jelentősen csökkenthető az arzéntartalom
- Baromfi – bár főként szerves arzént tartalmaz, közelmúltbeli kutatások szerint főzés után akár szervetlen arzén is megjelenhet benne
- Tenger gyümölcsei (pl. halak, rákok) – főleg szerves arzént tartalmaznak