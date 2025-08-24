Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+9° +22°
Nincs front

Nem mindegy, hogyan főzöd a rizst – arzén maradhat benne

K.Z.
Szerző K.Z.

Gabona, üdítők, gyökérzöldségek... a rizsen kívül számos alapanyagunkban maradhat arzén nyomokban.

A rizs sajátossága, hogy különösen képes felvenni az arzént termesztése során, amikor vízzel árasztják el a növényeket: kutatások szerint ez a világ egyik legmagasabb arzéntartalmú élelmiszere - írja a health.osu.edu. Ez persze nem jelent életveszélyt, a kereskedelemben kapható termékek biztonságosak. Ugyanakkor a túlzott arzénbevitel hosszú távon növelheti a daganatok, magas vérnyomás, 2-es típusú diabétesz és légzőszervi megbetegedések kockázatát. Ezért érdemes olyan feldolgozási technikákat alkalmazni, amik csökkentik az arzén mennyiségét.

Ez is érdekelhet

Bő vízben szabad csak főzni - Fotó: Getty Images
Bő vízben szabad csak főzni - Fotó: Getty Images

Így főzd a rizst!

  • Előmosás nyersen – ez körülbelül 10 %-os csökkenést jelent
  • Bő vízben főzés: 6-szoros vízmennyiség – ez további 40–60 %-ot távolít el
  • Lecsepegtetés és újramosás főzés után - szintén sokat számít

Ezzel a sok főzéssel-átmosással azonban veszteség is jár, ezért érdemes változatos, egészséges alternatívákat keresni, mint a quinoa, árpa, amaránt, bulgur, köles vagy hajdina. 
Arzén egyébként nem csak a rizsben található; számos más élelmiszer is tartalmazza, bár nem mindegy, milyen formában – a szervetlen arzén számít igazán veszélyesnek, nagyobb mennyiségben, hosszú távon lerakódva.

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Amiben előfordulhat még arzén:

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

élelmiszerek arzén allergia

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +22 °C
Minimum: +9 °C

Többnyire derült vagy kissé felhős lesz az ég, a Dunántúlon lehet időszakosan több felhő az égen. Csapadék nem valószínű.Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatt, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul. A hétvégén fronthatásra már nem kell számítani, a lehűlés pedig mérsékli a pollenkoncentrációt.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra