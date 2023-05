Visszavonul Schobert Norbi, miután megbüntették 40 millióra

„Eddig bírtam, visszavonulok. Ez a vizsgálat és az, hogy mindenféle hazugnak neveznek, most padlóra küldött, és innen már nem tudok felállni” – fogalmazott Schobert a Blikknek nyilatkozva. Hozzátette, úgy érzi, hazugnak állítják be, holott százezrek életét mentette meg az általa kidolgozott életmódrendszer. Véleménye szerint a hatóság vizsgálata nem a véletlen műve. „Valaki vette a fáradságot és több száz, a Norbi Update oldalra feltöltött videót kielemzett és jegyzetelt. Nyilván feljelentett valaki, és ezért indult a vizsgálat” – vélekedett.

Mint azt megírtuk, a GVH szombati közleménye szerint a Norbi Update a termékek hatásait, összetételét, a diéták eredményességét illetően tévesztette meg a fogyasztókat. A hatóság szakemberei egy egyéves időszakot felölelően összesen 280 videós bejegyzést néztek át, amelyekről úgy találták, hogy megalapozatlanul hirdették az Update-termékek egészségre ható, betegségek megelőzésére, kezelésére szolgáló előnyeit. A többi között például azt, hogy azok segítségével megszüntethető a cukorbetegség és a magas vérnyomás is.

A forgalmazó végig mindenben együttműködött a GVH-val, beismerte a jogsértést, és visszamenőleg törölte a kifogásolt videókat. A GVH ezt is figyelembe véve végül 40 millió forintos bírságot szabott ki. Schobert szombaton a közösségi médiában reagált a hírre. Posztjában kifejti, hogy vele statuálnak most példát, miután az európai uniós szabályok szigorodásával immár nem szabad élettani hatást tulajdonítani az étrend-kiegészítőknek. Schobert szerint a szigorítás a gyógyszerlobbi érdekeit szolgálja, amely – ahogyan fogalmaz – „klinikai vizsgálatok híján telenyomta a világot covid vakcinával”. Gondolatmenete folytatásában Csollány Szilveszter halálát is a koronavírus elleni védőoltással hozza összefüggésbe.

Schobert a visszavonulásával kapcsolatban nem osztott meg konkrétumokat a Blikkel. „A hogyanról még nem döntöttem, de az biztos, hogy ezután valami másra fogok fókuszálni és a kommunikációmon is változtatni fogok” – árulta el.

