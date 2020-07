Tényleg meghízunk, ha este eszünk?

Az valóban igaz, hogy éjszaka valamivel kevesebb energiát használunk fel, mint nappal, de a szervezetünk éjjel is "működik", vagyis a belső szerveinknek energiára van szüksége a feladataik elvégzéséhez. Az ehhez szükséges energiát pedig nem feltétlenül "azonnali" forrásból hasznosítja a szerveztünk, hanem a (többek között) a májban, esetleg a zsírsejtekben elraktározottból.

Este, például televíziózás vagy számítógépezés közbenmég akkor is, ha egyáltalán nem vagyunk éhesek. És persze ne feledjük, hogy sok társasági összejövetelt is az esti órákban tartanak, így nemcsak a kalóriadús ételekből, de az italokból is többet fogyasztunk.Ezek az ételek tehát mindenképpen hizlalnak - de akkor is hizlalnának, ha délben ennénk meg őket, és mellette nem mozognánk túl sokat -, emellett pedig olyan egészségügyi problémákhoz is vezethetnek, mint amilyen a refluxbetegség . Az a szabály tehát, mely szerint, nem azért állja meg a helyét, mert a később elfogyasztott ételek mindenképpen hízást okoznak. Az időhatár inkább arra kényszerít, hogyjobban odafigyeljünk arra, hogy mit eszünk, és annak az esélyét is csökkenti, hogy kalóriadús édességeket, nassolnivalókat eszünk, csak úgy, unalmunkban.