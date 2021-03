Ételek, amelyek segíthetik a fogyást

Az alábbiakban a WebMD nyomán összegyűjtöttük, mely ételek azok, amelyek nemcsak finomak, de segíthetik a zsírégetést, a fogyást is, és amelyeket érdemes ezáltal gyakran fogyasztani.

Görög joghurt

A görög joghurtban csaknem kétszer annyifehérjevan, mint más joghurtokban. Emiatt hosszabb ideig tart a megemésztése, így lassabban éhezünk meg újra. Ráadásul, mivel több benne a fehérje, mint a szénhidrát, így több kalóriát is égetünk el a megemésztésével. Válasszuk a zsírmentes vagy alacsony zsír- és cukortartalmú változatokat.

Quinoa

A quinoa egy igazi szuperétel, amelyet kár kihagyni a fogyókúrás étrendből. Egy csészényiben 8 gramm fehérje és 5 gramm rost található, ráadásul cinket, vasat, szelént és E-vitamint is tartalmaz. Elkészítése egyszerű, akárcsak a rizsé. Megfőzve, zöldségekkel, dióval, sovány fehérjével keverve ízletes és laktató fogás.

Egy jó saláta quinoával, hallal vagy csirkével igazán finom és laktató választás. Fotó: Getty Images

Fahéj

Egyes tanulmányok szerint a fahéj stabilizáló hatással lehet a vércukorszintre. Segíthet az étvágy csillapításában, főképp a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknél. Jótékony hatását szinte bárki élvezheti, elég hozzá a kávénkba, teánkba, joghurtunkba keverni, máris édesebbnek érezzük azt - plusz kalóriák nélkül.

Csípős paprika

A csípős paprikában van egy íztelen vegyület, a kapszaicin, amely a csípősségét adja. Paprikafajtánként eltérő, hogy mennyi. Úgy tűnik, hogy a kapszaicin enyhíti az étvágyat és felgyorsítja az anyagcserét, hatása azonban csak rövid ideig tart. Közvetlen összefüggést ugyan még nem tártak fel a fogyással, hacsak nem tekintjük annak azt, hogy a nagyon csípős ételekből kevesebbet tudunk enni.

Zöld tea

Számos tanulmány szerint a zöld tea elősegítheti a fogyást azáltal, hogy a testet zsírégetésre ösztönzi. A zöld tea katekineket tartalmaz, melyek olyan fitokémiai anyagok, amelyek rövid távon képesek befolyásolni az anyagcserét. A zöld tea jótékony hatásának maximálása érdekében érdemes naponta többször is fogyasztani. Próbáljuk forrón kortyolgatni, mert így hosszabb ideig tart, megnyugtató és segíti a tudatos jelenlét gyakorlását is.

Grapefruit

A grapefruitnak nincs semmilyen varázslatos zsírégető tulajdonsága, de fogyasztása eltelít, miközben alig van benne kalória. Érdemes étkezés előtt egy fél grapefruitot vagy egy pohár grapefruit levet meginni, így biztosan kevesebb étellel is beérjük, ami kevesebb kalóriát is jelent.

Görögdinnye

A magas víztartalmú ételek sokkal több helyet foglalnak a gyomrunkban, kevesebb helyet hagyva más ételeknek, ráadásul testünk hamarabb jelzi, hogy eleget ettünk. A legtöbb nyers zöldség és gyümölcs tele van vízzel és tápanyagokkal, miközben kevés bennük a kalória. A görögdinnye ráadásul édes, finom, egyben remek forrása az antioxidánsoknak, valamint az A- és C-vitaminnak is.

Körte és alma

Ha már magas víztartalmú gyümölcsök, ne feledkezzünk meg a körtéről és az almáról. Fogyasszuk ezeket héjastól (természetesen alapos mosás után), hogy némi extra rostot is bevigyünk a szervezetünkbe, ami eltelít, így később lassabban éhezünk meg újra. Ahelyett, hogy leturmixolnánk, inkább rágcsáljuk el, mivel azzal is kalóriát égetünk.

Szőlő és mazsola

Két csésze szőlő egyenlő egy negyed csésze mazsolával. Mindkét opció kicsivel több mint 100 kalóriát tartalmaz, a szőlővel azonban valószínűleg elégedettebbek leszünk. A szárított gyümölcsöknek is megvan a helyük az étrendben, de csak mértékkel.

Bogyós gyümölcsök

A többi gyümölcshöz hasonlóan a bogyósoknak is magas a víz- és rosttartalma, ami tovább eltelít. Ráadásul édesek, ami kielégítheti az édesség utáni vágyunkat, miközben jóval kevesebb kalóriát tartalmaznak, mint más nassolnivalók.

Nyers zöldségek

A nyers zöldségek is remek nasik. Egyrészt kielégítik a rágcsálási vágyunkat, másrészt tele vannak vízzel, így hamar eltelítenek, alacsony a kalória- és magas a rosttartalmuk. Egy fél csésze halványító zellerben mindössze 8 kalória van. De répát is rágcsálhatunk, akár salsa szószba mártogatva is. Legközelebb, amikor chipset kívánunk, vágjunk fel nyers zöldségeket, és inkább azokat eszegessük helyette. Az alakunk hálás lesz érte.

Édesburgonya

A sült burgonya alapvetően mindig valami extráért kiált. Ki vajjal, ki tejföllel, mások sajttal és baconnel eszik. Ha azonban lecseréljük a hagyományos krumplit édesburgonyára, máris spórolhatunk a feltéteken, hiszen az önmagában is egy komplex ízélményt nyújt. Így nem kevés kalóriát spórolhatunk, arról nem is beszélve, hogy az édesburgonya tele van káliummal, béta-karotinnal, rosttal és C-vitaminnal. Tiszta haszon, nemde?

Tojás

Egy átlagos tojás 75 kalóriát tartalmaz, valamint 7 gramm fehérjét és egyéb fontos tápanyagokat. Ráadásul a megemésztése több kalóriát éget el, mint a szénhidrátokban gazdag reggeliké. Jó hír, hogy a tojás már nem tiltólistás a magas koleszterinszint miatt, ugyanis nem az abban lévő zsíroktól, hanem a telített zsíroktól kell tartanunk.

Kávé

Túl jól hangzik, hogy igaz legyen: az egyik kedvenc innivalónk felpörgetheti az anyagcserét és segíthet a fogyásban? Pedig a kávé képes erre, persze csak mérsékelten. Szóval nem érdemes csak a fekete jótékony hatására bazírozni, főképp, ha szeretjük kalóriadús hozzávalókkal - tej, tejszín, tejszínhab, cukor - fogyasztani.

Zabkása

Három jó okot is tudunk, hogy miért érdemes zabkását enni: rostban gazdag teljes kiőrlésű zabból készül, sok benne a folyadék és forró. Ez a kombináció nagyon eltelít. A forró ételeket lassabban esszük, a folyadékban és rostokban gazdag fogásokkal pedig tovább maradunk jóllakottak. Óvakodjunk azonban a készen kapható cukros változatoktól. Ha valami édesre vágyunk, cukor helyett tegyünk bele egy kis fahéjat vagy szerecsendiót, meg fogunk lepődni, mennyit számít.

Levesek

A levesek - no, nem a tejszínesek - nagyon értékes fogások. Tele vannak vízzel, eltelítenek, és alig van bennük kalória. Mivel forrón érdemes tálalni, így nem eszünk belőle olyan sokat.

Saláta

Egy másik módja annak, hogy már a főétel előtt tele legyen a gyomrunk, a saláta. A salátalevelek tele vannak vízzel, így sok helyet foglalnak a gyomrunkban, kevesebbet hagyva más ételeknek. Keverjük bátran más zöldségekkel, gyümölcsökkel, magvakkal, a dresszinggel azonban csak óvatosan bánjunk, mert nagyon sok kalóriát tartalmazhat, tönkre téve ezzel a fogás egyik nagy előnyét, hogy kalóriaszegény. Érdemes inkább az ecetes önteteket előnyben részesíteni, mivel egyszerű az elkészítésük, ízletesek és alig van bennük kalória.

Diófélék

Ha két étkezés között megéhezünk, a legjobb éhségűzők a diófélék. Magas a fehérjetartalmuk és tele vannak egészséges, szívbarát zsírokkal. Tanulmányok szerint hozzájárulhatnak a fogyáshoz és a koleszterinszint csökkentéséhez, persze csak akkor, ha mértékkel fogyasztjuk, mivel kalóriatartalmuk igen magas.

Sovány tej

A sovány tej számos jótékony tulajdonsággal bír: tele van fehérjével, kalciummal és D-vitaminnal, de nincs benne zsír, mint a teljes tejben. Ez is ugyanúgy eltelít, és lassan hagyja el a gyomrunkat.

Sovány húsok

Jó tudni, hogy a fehérje tovább eltelít, ráadásul a megemésztése több kalóriát éget, mint például a szénhidráté. Körültekintően kell azonban kiválasztani a fehérjeforrást. A sötét húsok jellemzően magasabb zsírtartalmúak, ami erodálhatja a jótékony tulajdonságokat. A legjobb választás kétség kívül a bőr nélküli csirkemell. De azért az olyan extra sovány húsokat se feledjük, mint a bélszín, amely például csak 4 gramm telített zsírt tartalmaz egy adagban.

Halak

A fehérje egyik legjobb forrása a hal. A legtöbbnek alacsony a zsírtartalma, amelyiknek nem, abban pedig általában a jótékony hatású omega-3 zsírsavak dominálnak. Utóbbiak közé tartozik például a lazac és a hering is, melyek fogyasztása megóvja szívünket és csökkenti az egyéb krónikus betegségek kialakulásának kockázatát is.

Babfélék

A babfélék kiváló növényi fehérjeforrások, ráadásul rostban gazdagok. Eltelítenek, és sokkal kevesebb bennük a kalória. Fogyaszthatjuk levesben, salátában, pürésítve, köretként. Egy csésze 12,5 gramm rostot, mindössze 4 gramm zsírt és 15 gramm fehérjét tartalmaz.