Így hat a szervezetünkre a gyorskaja

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) évek óta listán vezeti azokat a különféle szereket, amik komoly függőségeket és függőséggel kapcsolatos betegségeket okozhatnak. Így például szerepelnek a listán a dohánytermékek, az alkohol, a különféle drogok, de még a szerencsejáték is saját helyet kapott. Az elmúlt hónapokban több különféle szervezet is arra szólította fel a WHO-t, hogy a fenn már említett szerek mellett a gyorsételeket is tegye erre a listára.

Az indoklásuk szerint erre azért lenne szükség, mert a magas cukortartalmú, valamint ultra-feldolgozott gyorsélelmiszerek elsőszámú okai a manapság egyre több országban tapasztalható elhízásjárványnak. Azzal pedig, hogy elhízást okoznak, egy sor, potenciálisan halálos betegségért tehetők közvetlenül felelőssé: így például a cukorbetegségért, a szív- és érrendszeri megbetegedésekért, a daganatos megbetegedésekért, valamint a köszvényért és az ízületek kopásos betegségeiért. Hogy tényleg csak néhány példát mondjunk.

Mik azok az ultra-feldolgozott élelmiszerek?

Az ultra-feldolgozott élelmiszerek fogalma azokat a készítményeket írja le, amelyek jellemzően az adott étel összetevőinek hosszú listáján láthatók, ennek ellenére egyetlen szakácskönyvben sem találhatók meg. Ezek: színezékek, ízesítők, emulgeálószerek és egyéb adalékok, amik az élelmiszerek ízének utánzására, vagy épp a végtermék nemkívánatos tulajdonságainak álcázására szolgálnak.

Egy 2016-os tanulmány szerint az Egyesült Államokban ezek az úgynevezett ultra-feldolgozott élelmiszerek teszik ki az összes elfogyasztott kalória több mint felét.

Lehet egy pizza olyan káros, mint egy cigaretta?

A szervezetek, akik azért kampányolnak, hogy a gyorskaja a WHO-listáján legyen, azt mondják, azért fontos, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, hogy az érintettek könnyebben és gyorsabban kapjanak segítséget a függőségük leküzdéséhez. A Daily Mail cikkében idéz is egy múlt hónapban megjelent tanulmányt (amit a Michigan Egyetem kutatói készítettek), amiből az derült ki, hogy fánk és a pizza például pont olyan hatással van a szervezetre, mint a cigaretta.