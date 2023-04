Elképesztő, mennyire rosszak a fogaink

A WHO szerint Európa 53 országában javítani kell a lakosság hozzáférését az alapvető fogászati ellátáshoz. A biztonságos, hatékony és ingyenes vagy legalább megfizethető fogászati ellátás alapvető fontosságú – szögezte le a koppenhágai székhelyű WHO Europe. A szervezet 2019-es évről készült felmérése szerint az európai régióban minden második felnőttnek volt valamilyen komoly fogbetegsége.

Fontos a rendszeres ellenőrzés. Fotó: Getty Images

Európában a legaggasztóbb a helyzet

Hans Kluge regionális igazgató azt is elmondta, hogy a fogbetegségek számának növekedése globális jelenség: a világon mintegy 3,5 milliárd embert sújt fogszuvasodás vagy fogvesztés, viszont az európai régióban a legsúlyosabb a helyzet: 466 millió embert érintenek fogproblémák. A WHO felméréséből kiderül az is, hogy a szájüregi problémákkal küzdők túlnyomó része – mintegy háromnegyede – alacsony vagy közepes jövedelmű országban él. Egy országon belül általában kevesebb ellátásban részesülnek a szegényebbek és a társadalom peremére szorultak, mint mások, ezt pedig mihamarabb orvosolni kell a szervezet szerint.

A fogorvosi ellátás fontos eleme a komplex egészségügyi ellátásnak, elvégre olyan alapvető funkciókhoz nélkülözhetetlen, mint az evés, a légzés, a beszéd vagy akár a kellemetlen helyzetek nélküli társadalmi érintkezés. A problémák hátterében a dohányzás, az alkohol- és cukorfogyasztás, illetve a rossz szájhigiénia áll – hívja fel a figyelmet a WHO.

