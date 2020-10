A legnagyobb szájhigiénés bakik

Számos olyan szájápolási hibát követünk el nap mint nap, amelyek hatásait hosszú távon szó szerint a saját bőrünkön érezhetjük, illetve egészségi állapotunkra is kihathatnak - idézi a DailyMail Grace Goar Vershinina fogorvost. A szakember szerint testünk kapuja a szánk: itt juthatnak be szervezetünkbe azok a baktériumok, amelyek gyulladást, fertőzést és más betegségeket okozhatnak. Mint mondta, a rendszeres sport, az egészséges étrend és a legdrágább bőrápolási termékek alkalmazása ellenére is lehetnek egészségügyi gondjaink és bőrproblémáink, ha nem foglalkozunk kellőképpen a szájhigiéniánkkal.

Érdemes puhább fogkefét választani, mert a kemény sörték árthatnak a fogaknak. Fotó: 123rf

Így kellene ápolni fogainkat

A napi kétszeri fogmosás alapvető fontosságú, bolygónk népességének fele mégsem iktatja be ezeket a reggeli és esti alkalmakat a napi rutinjába. Azonban a nyelvünk tisztítása is elengedhetetlen. Az alapos fogmosás ellenére is rengeteg baktérium tanyázhat a nyelvünkön, ezért kifejezetten ajánlott ezt a szervünket is alaposan megtisztítani naponta kétszer.

Nem is kell fogkefe a fogmosáshoz? A legmeglepőbb szájápolási praktikákról korábbi cikkünkben olvashat! h i r d e t é s

A fogorvos szerint érdemes továbbá beszerezni egy elektromos fogkefét, valamint félévente megjelenni egy kontrollvizsgálaton. Ha pedig gond van a töméseinkkel, esetleg túl régiek, érdemes azokat mielőbb kicseréltetni. "Nem lesz egészségtől ragyogó a bőrünk, amíg a fogainkkal bármi gond van. Az egészséges száj hozzájárul az egészséges bőrhöz" - emelte ki a szakember.

A fogorvos emellett még egy fontos dologra felhívta az olvasók figyelmét. Mégpedig arra, hogy fogmosás után ne felejtsünk el arcot is mosni. Így ugyanis megelőzhetjük, hogy a szánkban lévő kórokozók megtelepedjenek az arcbőrünkön, és pattanásokat vagy más problémákat okozzanak.

Rosszul választunk fogkefét

Szintén gyakori szájhigiénés hiba, hogy sokan inkább keményebb sörtéjű fogkeféket vásárolnak, azt gondolva, hogy azok jobban tisztítanak a puha sörtéjűeknél. A kemény sörték viszont nem tesznek jót az ínynek, akár fogérzékenységet is előidézhetnek - magyarázta egy másik fogorvos, Lewis Ehrlich.

Érdemes tehát puhább fogkefére váltani, és gyengéd, körkörös mozdulatokkal fogat mosni. Felejtsük el a vízszintes mozdulatokat is, azok ugyanis árthatnak a fogaknak. Emellett pedig a fogselyem használatát is ajánlott bevezetni a napi szájápolási rutinunkba, mert nemcsak alaposabb tisztítást tesz lehetővé a fogak között, hanem hosszabb távon csökkentheti az ínybetegségek kialakulásának kockázatát is.