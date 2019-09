Zöldségek, melyek nem puffasztanak

Uborka

Mindig a héjával együtt érdemes fogyasztani - tele van vitaminokkal és antioxidánssal, ugyanakkor, mivel rosttartalma viszonylag alacsony, folyadéktartalma pedig igen magas, szinte egyáltalán nem lehet tőle felpuffadni. Bátran együnk belőle, amennyi csak jólesik, mert kalóriatartalma is igen alacsony.

Kevés olyan nagyszerű étel létezik a világon, mint az uborka. Ez az alacsony kalóriatartalmú zöldség számos előnnyel rendelkezik, beleértve hidratáló összetevőit és értékes tápanyagait. Hogy miért érdemes fogyasztani, arról bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Spárga

A benne lévő, aszparagin nevű aminosav természetes vízhajtóként működik, ezért segít felvenni a szervezetnek a harcot a folyadékvisszatartással és a puffadással szemben. A lényeg, hogy ne együnk belőle túl sokat egyszerre.

Avokádó

Puffadást, vizesedést akkor is tapasztalhatunk, ha túl sok sót vittünk be - ilyenkor segíthet az avokádó. Sok benne a kálium, amely természetes vízhajtó, és segít közömbösíteni a nátrium kellemetlen hatásait. Ráadásul sok benne az egészséges zsiradék is, ami segít bizonyos tápanyagok, vitaminok megfelelő felszívódásában.

Cukkini

A cukkiniben minimálisan vannak jelen olyan anyagok, amelyek puffadást és gázképződést okozhatnak, így még az ilyesmire hajlamosak is bátran fogyaszthatják.

Leveles zöldek

A spenót és a fodros kel B-vitaminban gazdag, ami segít megakadályozni a vízvisszatartást. Ugyanakkor, mivel rosttartalmuk magas, jót tesznek az emésztésnek, és laktatóak is, viszont kalóriatartalmuk igen alacsony.

Savanyú káposzta

Az erjesztett ételek, például a savanyú káposzta nagyon jót tesznek az emésztőrendszer egészségének. A benne lévő "jó" baktériumok a belekben elszaporodva támogatják az emésztést, és akadályozzák a puffadást, valamint a székrekedés kialakulását is.

