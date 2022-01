Van, ahol már pénztár sincs a boltokban

Ettől lesznek veszélyesek az ételeink.

Más üzletek példáját követve az Aldi is megnyitotta első kasszamentes boltját, amelynek célja, hogy felszámolja a hosszú sorban állást és a vásárlással járó egyéb bosszantó helyzeteket, ezzel pedig fokozza a kényelmet és a vásárlási élményt. Az új üzleti modellt néhány hónapig tesztelték az alkalmazottak, mielőtt hivatalosan is megnyitották volna a vásárlók előtt a pénztár nélküli áruházat - számolt be róla a Sky News.

Az emberek csak leveszik a termékeket a polcról, majd kisétálnak velük az üzletből.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Applikáció és csúcstechnológiás kamerarendszer

A London délkeleti részén található üzletben történő vásárláshoz előbb regisztrálni kell egy applikációban, a boltban pedig egy csúcstechnológiás kamerarendszer követi nyomon, hogy ki mit vesz le a polcról. Ha a vásárló minden szükséges terméket megtalált, egyszerűen kisétálhat velük a boltból, és azonnal levonják a pénzt a regisztrált bankkártyájáról, vagy küldik a díjbekérőt (amennyiben az adott személy utólagos fizetést választott).

A tájékoztatás szerint a vevők alkoholt is vásárolhatnak majd. Ez azonban csak akkor lesz lehetséges, ha az arcfelismerő rendszer úgy ítéli meg az adott felhasználóról, hogy már elmúlt 25 éves.