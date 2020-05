Tényleg ártalmas a szénsavas víz?

A nyár közeledtével egyre inkább felértékelődik a helyes folyadékpótlás szerepe a mindennapokban. A szénsavas víz remek forrást jelent ehhez, néhány tévhit miatt azonban akadnak, akik ódzkodnak a fogyasztásától.

Habár nem zajlott még túl sok kutatás a témában, fellelhető néhány tanulmány, amely igazolja, hogy a szénsavas ásványvizek alapjaiban véve ugyanolyan jól hidratálnak , mint a sima csapvíz. Ez persze abból a szempontból egyáltalán nem meglepő, hogy valójában a szénsavas víz is csak hagyományos ivóvíz - némi szén-dioxiddal feldúsítva . Különbséget inkább az jelenthet, hogy a buborékok fokozzák a teltségérzetet, mi több, ha túl gyorsan iszunk, akár gyomorpanaszok is felléphetnek. Mindez végeredményben befolyással lehet arra, hogy mennyi folyadékot fogyasztunk el egyszerre. Magyarul mondva, nem is feltétlenül a szénsavas vizek hidratálóképessége meghatározó a kérdésben, hanem hogy mennyire erős a gyomrunk.

Tisztelt Doktornő! A nyár óta jelentkezett először a bal vádlimban a fájdalom, mely már kisugárzik a térdhajlatba és a combba is. Üzemorvosom először azt javasolta, hogy mivel nagy stressz ért, lecsökkent a magnézium szint a szervezetembe, ezért a görcsölő fájdalom, és pótoljam Magnosolvval. Ez egy darabig be is vált, enyhült a fájdalom. Azonban most már nem segít, még a Voltaren krém sem. Tanácstalan vagyok, hogy mi lehet ez a tompa fájdalom. Kérem doktornő szíves véleményét. Köszönettel: Ildikó

Kedves Ildikó! Sokféle ok állhat az izomfájdalom hátterében, ezeknek csupán egyike az ionhiány. Az izmok működéséhez 3 ion szükséges, ezek egyike a magnézium. Szerencsés a másik kettőt is pótolni: a kalciumot és a káliumot. Kalciumot ma...