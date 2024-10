Petíció indult az energiaitalok nagykorúsításáért

Berencsi Péter az Európai Parlament Petíciós Bizottságához (PETI) fordult, amely napirendre is vette az ügyét. Mint azt a HVG írja, a PETI feladata, hogy ne bírósági úton orvosolja az uniós szabályozásokkal kapcsolatban felmerülő jogi aggályokat. Ha pedig legalább egymillió aláírás összegyűlik egy-egy ilyen kezdeményezés során, akkor a témával az Európai Bizottságnak (EB) is foglalkoznia kell. Ez aztán vagy jogszabályjavaslat előterjesztéséhez vezet majd el, vagy hivatalos indoklás kiadásához, hogy az EB miért nem lép az adott ügyben.

Berencsi tehát európai polgári kezdeményezés keretében indítványozza, hogy az Európai Unió területén jogi úton tiltsák be 18 éven aluliak számára az energiaital-vásárlást, ahogy az a dohánytermékek és szeszesitalok esetében jelenleg is érvényesül. Petíciójában Berencsi kiemeli „az egészség védelmének kritikus fontosságát és a gyermekek egészségének védelmét, amelynek minden társadalom számára prioritást kell jelentenie”. Az EB egyébként 2013-ban és 2015-ben is kért a fiatalok energiaital-fogyasztását felmérő adatokat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól (EFSA). Azóta pedig fel is tüntetik az érintett termékek csomagolásán, hogy magas koffeintartalommal bírnak, emiatt túlzott fogyasztásuk nem ajánlott.

Ami a hazai szabályozást illeti, Magyarországon 2011-ben vezették be a népegészségügyi termékadót (NETA), avagy közismertebb nevén a csipszadót, amely a többi között az energiaitalokra is kiterjed, az adóteher révén növelve azok bolti árát. Emellett idén áprilisban Hollik István és Nacsa Lőrinc nyújtott be egy törvénymódosító javaslatot, amely az 1997-es fogyasztóvédelmi törvény szövegébe illesztené be, hogy tilos 18. életévet be nem töltött személynek a NETA-ról szóló törvényben meghatározott energiaitalt értékesíteni vagy kiszolgálni. Júliusban pedig az Igazságügyi Minisztérium hozott nyilvánosságra egy tervezetet, amely egy 2009-es kormányrendeletet módosítva határozná meg, hogy tilos fiatalkorúaknak olyan energiaitalt eladni, amelyben 100 milliliterre vetítve legalább 15 milligramm metil-xantin (e csoportba tartozik a koffein is) található, vagy a metil-xantin mellett megtalálható benne ginzeng, L-arginin, inozitol, glükuronolakton vagy taurin is.

