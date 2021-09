Koronavírus: a járvány így hatott az étrendünkre

Vattay Gábor, az ELTE fizikusa számításai szerint novemberben tetőzhet a koronavírus-járvány negyedik hulláma itthon.

A legutóbbi járványügyi lezárások közepette ismét csökkent a boltlátogatások száma a járvány előtti időszakhoz képest, még ha nem is olyan mértékben, mint 2020 tavaszán. A legtöbben csupán hetente két-három alkalommal jártak el vásárolni - mondta el Kontor Enikő, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Intézete adjunktusa az egyetem sajtóirodájának nyilatkozva. Mint azt korábban megírtuk, az intézet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (Nébih) és a TÉT Platform Egyesülettel közösen vizsgálta a magyarok élelmiszer-vásárlási szokásait a koronavírus-járvány harmadik hulláma idején, március 30. és május 4. között. A felmérést tavaly tavasszal már megelőzte egy hasonló kutatás az első járványhullám során.

Kontor szerint a bolti vásárlások számának visszaesésében jelentős szerepet játszhat az online kereskedelem felfutása is, hiszen az első hullámhoz képest a harmadik hullám idején egyharmaddal nőtt az internetről rendelők aránya. Sokan nemcsak meleg ételt, hanem élelmiszereket is a világhálóról szereztek be, és a megkérdezettek mintegy negyede ezt a szokást a pandémia lecsengése után is megtartaná.

Ami a vásárlási szempontokat illeti, továbbra is elsősorban íz és minőség alapján vásárolunk élelmiszereket. Míg azonban az első hullámban a tartósság kövezett a rangsor harmadik helyén, addig idén tavaszra az egészséges étrendbe illeszthetőség lépett előre a dobogó alsó fokára, megelőzve az árkedvezőséget és a márkahűséget, valamint a hatodik pozícióba visszacsúszó tartósságot. "Úgy tűnik, hogy az első pánikon, amely az élelmiszer-felhalmozáshoz vezetett, már túljutottunk. Ugyanakkor ez a mintegy másfél éve tartó járvány talán mintha megmozdított volna valamit a magyar emberek gondolkodásában, és próbálunk egészségesebben táplálkozni" - mutatott rá Kontor.

Hozzátette, az egészségesebb táplálkozás előtérbe kerülését támasztja alá az is, hogy a felmérés szerint több zöldséget, gyümölcsöt és tojást fogyasztottak az emberek a korábbiakhoz képest, miközben kevesebb sós rágcsálnivaló, édesség, üdítő és alkoholos ital került a bevásárlókosarakba. Mi több, a válaszadók mintegy harmada kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy igyekezett változatosan étkezni, odafigyelve az energiabevitelre is. Ezzel együtt az első hullámban felszedett átlagosan plusz egy karanténkilót most további körülbelül 30 dekagrammal gyarapítottuk. "Az ok egyértelmű: míg csaknem 70 százalék úgy nyilatkozott, hogy naponta 5-8 órát, vagy ennél is többet ül, addig a megkérdezettek 40 százaléka kevesebbet mozgott az elmúlt évben, mint korábban" - hívta fel a figyelmet a szakember.