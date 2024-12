Ünnepi kedvenceink: hány kalória van a karácsonyi sütikben?

A változóan felhős ég mellett az ország legnagyobb részén legalább néhány órára kisüt a nap, a látási viszonyok is javulnak, de az északkeleti, keleti tájakon borult maradhat az ég. Csapadék nem várható. Többnyire mérsékelt lesz a délire, délnyugatira forduló szél. A hőmérséklet délután általában 6, 12 fok között várható, de északkeleten, keleten ennél hűvösebb is lehet. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl le a levegő. A tegnapi melegfront elvonul, a nap is kisüt.