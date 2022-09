Halálos kimenetelű betegség is lehet a spórolás következménye

Ha az emberek az élelmiszerek drágulása és az emelkedő energia- és gázárak miatt kevesebb pénzből lesznek kénytelenek megélni, annak súlyos egészségügyi vonzatai is lehetnek. A Conversation szerzője, Ellen W. Evans élelmiszer-biztonsági szakértő témával foglalkozó írásában egy eddig még nem említett, potenciális veszélyre hívta fel a figyelmet: véleménye szerint a jövőben gyakoribb lehet az ételmérgezések, azon belül is a liszteriózis előfordulása. A takarékoskodás jegyében ugyanis az emberek csökkentik majd energiafelhasználásukat, ami azzal járhat, hogy magasabb hőmérsékletre állítják a hűtőt, vagy lejárt szavatosságú élelmiszereket is megesznek, hogy elkerüljék a pazarlást.

A nem megfelelően tárolt és felhasznált élelmiszerekben elszaporodhatnak a súlyos betegségeket okozó baktériumok. Fotó: Getty Images

A liszteriózist – egy igen ritka, de az esetek 20-30 százalékában az antibiotikumos kezelés ellenére is halálos kimenetelű betegséget – a Listeria monocytogenes nevű baktérium okozza, ami leginkább szennyezett élelmiszerek útján terjed. A betegség első tünetei már néhány nappal a kórokozó szervezetbe kerülése után jelentkezhetnek, ám előfordulhat az is, hogy akár 30 nap is eltelik az első szimptómák megjelenéséig.

Ezek közé tartozik a magas láz, a hányás, a hasmenés, a fáradtság, de ez a baktérium okozhat influenzaszerű tüneteket, olykor pedig – főleg a legyengült immunrendszerű embereknél – agyhártyagyulladást vagy szepszist. Az Országos Epidemiológiai Központ közlése szerint az iparilag fejlett országokban egymillió lakosra 0,1-10 liszteriózisos eset jut évente.

Milyen típusú ételekre érdemes fokozottan figyelnünk?

A liszteriózis általában hűtött, ám felmelegítést nem igénylő, azonnal fogyasztható élelmiszerekkel hozható összefüggésbe. Ilyenek például a füstölt halak, a pasztőrözetlen sajtok, a saláták és a szendvicsek is.

Hogyan előzhetjük meg a liszteriózist?

Ellen W. Evans szerint problémát jelenthet, hogy sok ember hűtője 8 Celsius-fokra vagy annál melegebbre van állítva, ami a Listeria monocytogenes baktériumok malmára hajtja a vizet. Azok ugyanis gyorsabban elszaporodnak az élelmiszerekben, ha azokat 8 Celsius-fokon tárolják, mintha csak 4 Celsius-fokon. A szakember szerint annak érdekében, hogy csökkentsük a liszteriózis kockázatát, célszerű a hűtőben uralkodó hőmérsékletet 5 Celsius-fok alatt tartani.

Emellett ügyeljünk rá, hogy ne fogyasszunk lejárt szavatosságú élelmiszereket, a már felbontott ételt pedig mindig az előírt körülmények között, kizárólag a címkén feltüntetett ideig, vagyis jellemzően egy-két napig tároljuk. A címkén jelzett fogyaszthatóságra és tárolási időre vonatkozó utasításokat élelmiszerlaboratóriumokban végzett szigorú mikrobiológiai vizsgálatokkal állapítják meg. Ezekkel meg tudják határozni azt a pontot, amikor egy-egy élelmiszerben a baktériumok száma már meghaladja a biztonságos határértékeket.

