Azt hitted, a fehér hús egészségesebb? Akkor most meg fogsz lepődni

A fehér hús a legtöbb diétába belefér, sőt kifejezetten egészséges, szemben a vörös húsokkal – legalábbis így tudtuk eddig. Most azonban spanyol tudósok kiderítették: a sovány marhahús kevésbé káros a bélrendszernek, mint a csirke – számolt be egy friss tanulmányról a News-medical. Ez az eredmény megváltoztathatja az étrendi ajánlásokat.

Sokan inkább a csirkét választják, mondván az egészségesebb. Fotó: Getty Images

A bélrendszer egészsége a kulcs

Mivel eddig inkább csak a vegetáriánus és a húsevő étrend bélrendszerre gyakorolt hatásait vizsgálták, spanyol tudósok úgy döntöttek, most külön elemzik, hogyan hat emésztésünkre a csirkehús és a sovány, Pirenaica szarvasmarha húsa. Mint kiderült, a csirkehús csökkenti a hasznos bélbaktériumok számát, míg a sovány marhahús védi a bélfalat és csökkenti a gyulladást.

A tanulmány 16 egészséges, 18 és 22 év közötti fiatalt vizsgált, akik nyolc héten keresztül hetente háromszor ebédidőben fogyasztottak az említett húsfajtákból. Ezt követte egy öthetes „kimosási időszak”, amely alatt a résztvevők visszatértek normál étrendjükhöz bélflórájuk visszaállítása érdekében, majd átváltottak a másik húsra. Ez a módszer lehetővé tette, hogy a résztvevők mindkét diétát kipróbálják. Minden nyolchetes időszak elején és végén székletmintákat vettek a 16 résztvevőtől.

Végeredményként elmondható, hogy mindkét étrend minimális változást okozott a bélflórában. Ennek ellenére a csirkehúson alapuló étrend egyes hasznos baktériumok csökkenésével járt. Ezzel szemben a marhahúsnál csak egy érték mutatott jelentős változást: a Chloroflexota baktériumtörzsnél. Ez pedig növelte a Blautia bélbaktériumok mennyiségét, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak.

További kutatásokra lesz szükség

A kutatók kiemelték, hogy a Pirenaica marhahús természetesen gazdag káliumban, cinkben és B-vitaminokban, ami hozzájárulhat a bélrendszer egészségére gyakorolt hatásához. Az eredmények azonban nem feltétlenül vonatkoznak más fajta marhahúsokra. Ráadásul mivel a kutatás 16 résztvevővel zajlott le, ezért az eredmények nem számítanak reprezentatívnak, és nem általánosíthatók, azonban összhangban vannak a korábbi eredményekkel. Ezek alapján a sovány marhahús része lehet egy egészséges, kiegyensúlyozott étrendnek.