Fagylaltárak és -minőség 2025-ben – „Gyanús lehet, ha 500 forint alatt van egy gombóc”

Infláció, alapanyagárak, munkaerőhiány, túlzott bürokrácia, magas működési költsége – sorolja a Pénzcentrumnak adott interjúban a cukrászipar előtt álló aktuális kihívásokat Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Mind közül a legkomolyabb problémaként azonban az időjárást említette. „A tavaszi időszak a legtöbb cukrászda életében kiemelt jelentőségű, ilyenkor a hosszú tél után megtelnek újra a teraszok, visszatérnek azok a vendégek is, akik elsődlegesen a fagylalt miatt járnak hozzánk, minden megtelik élettel. Ki is vannak éhezve erre a vendégek, a szezon első fagylaltjainál nincs is jobb. Sajnos idén »elmaradt« a tavasz, ami a cukrászdák, fagylaltozók forgalmán is meglátszik” – magyarázta.

Ha fagylaltot vásárolunk, érdemes a minőségi termékeket keresni. Fotó: Getty Images

Kitért a minőségi fagylaltok árára, illetve ezzel párhuzamosan az albán fagylalt hazai térhódítására is. Bár nagyon nagy a szórás, tapasztalatai szerint egy-egy gombóc ára ma reálisan 550 forint körül kezdődik, mindazonáltal találkozott már 850 forintos gombócárral is. A szakember szerint intő jel lehet a minőségre nézve, ha bárhol 500 forint alatti áron kínálják a fagyit. Ugyanakkor mára az albán fagylalt ára is olyannyira megközelített a minőségi fagylaltokét, hogy pusztán ennek alapján még nem lehet megalapozott vásárlói döntést hozni. „A nagyon élénk, rikító színek, a sokszor díszítés nélkül feltornyozott fagylalthalmok és a hatalmas adagok mind legyenek elrettentő jelek” – tanácsolta Erdélyi.

Az albán fagyival szembeni kritikaként említette, hogy ezekben a termékekben többnyire alig-alig van beltartalmi érték, ellenben annál több adalék- és festékanyagot tartalmaznak. Meglátása szerint, ha fagyiról van szó, a kevesebb tényleg több, és nem érdemes az egyébként éppen csak olcsóbb árak miatt „egészségre ártalmas, silány” terméket vásárolni.

A fagyi is okozhat ételfertőzést

Mint azt korábban megírtuk, még ha ritkán is esik szó róla, a fagylaltok is lehetnek gyomor-bélrendszeri megbetegedést kiváltó fertőzések forrásai. Ha tehát fagyit vásárolunk, az árak mellett célszerű a vendéglátóhely környezetét is megfigyelni. Semmiképpen sem jó jel, ha azt vesszük észre, hogy a kínálatban lévő termékek folynak, megolvadtak. Ugyancsak fokozzák a fertőzésveszélyt az olyan díszek, műanyag játékok, növényi részek a fagylaltokon, amelyek pusztán dekorációs célt szolgálnak és nem ehetőek. Fontos továbbá, hogy a személyzet kizárólag szalvétával foghatja meg a tölcséreket, illetve adhatja ki a fagylaltot.