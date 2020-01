Ezért szuperétel a tojás

Az egyik legnépszerűbb élelmiszer a tojás: változatosan elkészíthető, olcsó, és számos pozitív egészségügyi hatása van, amelyeket hajlamosak vagyunk elfelejteni a magas koleszterintartalma miatt.

Tisztelt Doktornő! A nyár óta jelentkezett először a bal vádlimban a fájdalom, mely már kisugárzik a térdhajlatba és a combba is. Üzemorvosom először azt javasolta, hogy mivel nagy stressz ért, lecsökkent a magnézium szint a szervezetembe, ezért a görcsölő fájdalom, és pótoljam Magnosolvval. Ez egy darabig be is vált, enyhült a fájdalom. Azonban most már nem segít, még a Voltaren krém sem. Tanácstalan vagyok, hogy mi lehet ez a tompa fájdalom. Kérem doktornő szíves véleményét. Köszönettel: Ildikó

Kedves Ildikó! Sokféle ok állhat az izomfájdalom hátterében, ezeknek csupán egyike az ionhiány. Az izmok működéséhez 3 ion szükséges, ezek egyike a magnézium. Szerencsés a másik kettőt is pótolni: a kalciumot és a káliumot. Kalciumot ma...