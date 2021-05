Ételek, amelyek csökkenthetik a vérnyomást

Mely ételek fogyasztása lehet kockázatos magasvérnyomás-betegek számára? Részletek itt.

Az alacsony zsírtartalmú joghurt remek kalciumforrás, a kalcium pedig nagyon fontos amagas vérnyomáselleni küzdelemben - írja a menshealth.com. Ha megkívánjuk, az édesítést próbáljuk elsősorban friss vagy fagyasztott gyümölccsel megoldani. A banán magas káliumtartalma miatt hasznos például a magas vérnyomással küzdőknek, miközben természetes édesítőként is megállja a helyét, így fogyasztásával a cukorbevitel is csökkenthető.

A bogyós gyümölcsök rendszeres fogyasztása segíthet csökkenteni a magas vérnyomást. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A bogyós gyümölcsök - főként az áfonya - serkentik a nitrogén-monoxid termelődését, ezáltal segítve a vérnyomás csökkentését. Egy 2015-ös kutatás szerint már napi egy marék áfonya fogyasztása is mérhetően jól hat a vérnyomásra. A leveles zöldeket szintén érdemes az étrendbe építeni magas káliumtartalmuk miatt. A nitrogén-monoxid-termelésre a cékla is jótékonyan hat, és a céklalé fogyasztása bizonyítottan segít csökkenteni a szisztolés vérnyomást.

Akik szeretik a fokhagymát, azok számára jó hír lehet, hogy a benne lévő allicin is segíthet a vérnyomáscsökkentésben. Az allicin akkor szabadul fel, ha a fokhagymát felvágják vagy összepréselik. A magnéziumban és káliumban gazdag édesburgonya szintén fontos eleme lehet a vérnyomáscsökkentő diétának, és magas rosttartalma miatt a szív egészségét is támogatja.

Az olyan egészséges gabonafélék, mint például a zabpehely, magas rosttartalmuk miatt rendszeresen fogyasztva bizonyítottan képesek csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélyét. A zsíros húsú halak, mint például a lazac és a makréla pedig vérnyomáscsökkentő hatásuk mellett gyulladáscsökkentő hatásúak is, a bennük lévő omega-3 zsírsavaknak köszönhetően. Avokádót is érdemes rendszeresen enni, sok benne ugyanis a kalcium, a magnézium és a kálium is, de mivel a kalóriatartalma is magas, naponta egy félnél többet ne fogyasszunk, ha vigyázni szeretnénk a vonalainkra.

Az étrendbe érdemes még beépíteni a quinoát, brokkolit, nektarint, sárgabarackot, kivit, piros húsú paprikát, tökmagot, gránátalmát, illetve kis mennyiségben a tökmagot, pisztáciát és étcsokoládét is.