5 étel, amit a séfek sosem rendelnének étteremben

Ha valakire hallgatnánk étteremválasztáskor, az bizonyára maga a séf lenne – hiszen a szakemberek tudják a legjobban, mi kerül a tányérra (valójában).


A Dailymeal cikke szerint vannak fogások, amelyeket a legtöbb séf sosem rendelne – bár nyilván nem mindegy, milyen helyen járnak épp, mennyire ismerik a „kollégákat”. Az ok olykor az ár-érték arány, máskor a frissesség vagy a „gyanús” elkészítési körülmények. Mindenesetre van a tippek között néhány, amiben lehet valami, ha jobban meggondoljuk…

Érdemes hosszabban dönteni - Fotó: Getty Images
Margherita pizza

Egy jó olasz étteremben a margherita lehet tökéletes választás – de sok helyen túlárazott, hiszen egyszerű alapanyagokból áll – érvelnek a megkérdezett séfek, akik szerint nem éri meg súlyos ezreket fizetni valamiért, ami otthon fillérekből elkészíthető. Jobban járunk, ha olyan pizzát rendelünk, ami különleges feltétekkel készül.

Levesek

Gordon Ramsay és mások is óvnak attól, hogy étteremben levest rendeljünk. Mint mondják, gyakran maradék alapanyagból főzik, vagy napokig ugyanazt a „napi levest” kínálják, ami nem mindig friss, ráadásul sokszor inkább sós, mint ízletes. A séfek szerint a leves otthon jobban működik, és jóval olcsóbban elkészíthető.

Csirkés fogások

Tudjuk, hogy sokan szeretik, de Anthony Bourdain óta közismert: a csirke sokszor a legunalmasabb választás étteremben. Gyakran túlsütik, száraz, ízetlen lesz, és kevés „lelkesedéssel” készül. Bár biztonságos választásnak tűnik, az eredmény sokszor csalódás.

Saláták

Egészségesnek hangzik, de nem mindig friss, és gyakran túl drága ahhoz képest, amit kapunk. Előre elkészített, több napos alapanyagokból is összeállhat, a fehérjék (például főtt tojás, csirke) sokszor napok óta hűtőben vannak. Séfek szerint jobb választás egy frissen készült, hőkezelt zöldséges étel, amely valóban megéri az árát.

A ház specialitása

A napi ajánlat sok vendéget csábít, de gyakran éppen azokból az alapanyagokból készül, amelyekhez másképp nem tudnának kezdeni semmit, ezért kerülnek fel ad hoc az étlapra. Ez persze nincs mindig így, és a maradékmentés nem is feltétlenül káros, de az étel ilyenkor lehet középszerű és fantáziátlan – érvelnek a szakemberek. Ha az étterem állandóan sokféle „specialitást” kínál, az inkább gyanúra ad okot, mint örömre – mondják.

A séfek üzenete egyértelmű: ne mindig a legegyszerűbb vagy legolcsóbbnak tűnő fogásokat válasszuk, ha valóban emlékezetes gasztronómiai élményre vágyunk. Ha persze az ár jobban számít, attól még ehetünk jót, hiszen az elmondottakban bőven van általánosítás is. Természetesen vannak megbízható helyek, ahol vélhetően sosem fogunk rossz ételt kapni, még ha az alapverzióknál maradunk is.

