Csak így tároljuk az ételeket nyáron

Míg a legtöbb élelmiszer-eredetű betegség kezelhető, a súlyos esetek kórházi kezelést vagy akár halált is okozhatnak. Ezért is nagyon fontos, hogy otthon is igyekezzünk betartani az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat.

Tervezzük meg a bevásárlást!

A hőség kedvez a baktériumok és gombák szaporodásának, ezért különös figyelemmel tervezzük meg, mind a beszerzést, mind pedig a romlandó áruk szállítását.

A romlandó élelmiszerek (pl.húsok) vásárlását alaposan gondoljuk végig. Csakis megbízható helyen, friss és gondosan becsomagolt alapanyagokat vásároljunk.

Legyünk tisztában az aznapi hőmérséklettel, illetve, hogy hány órakor tervezzük a bevásárlást.



Az áruk összekészítését a boltban kezdje először a nem romlandó és száraz termékekkel. Csak ezután rakja kosarába a hűtött és fagyasztott termékeket.



A nyers húsokat mindig tartsa távol a fogyasztásra kész élelmiszerektől, például a sajtoktól és kenyértől.



Ha fagyasztott élelmiszert vásárolunk, azt hűtőtáskában, vagy speciális hűtőszatyorban vigyük haza.



Ügyeljünk a személyes higiéniára!

Az élelmiszerek elkészítése és tárolása előtt mossunk kezet. Minden vágódeszkát és evőeszközt meg kell tisztítani. A konyhai felületekről, meleg, szappanos vízzel hatékonyan távolíthatók el a baktériumok. Minden frissen vásárolt terméket folyó víz alatt kell mosni. Vajon hány ember fogta meg a zöldségeket, gyümölcsöket mielőtt hozzánk kerültek?

Törekedjünk mihamarabb elfogyasztani, amit vásároltunk!

Tej és a tojás, valamint a belőlük készült ételek kizárólag hűtve tárolandók és hamar el kell fogyasztani.

Húsok, húsfélék

Vásárlásból hazatérve, a lehető leghamarabb le kell hűteni a húsokat, hogy megakadályozzuk a baktériumok szaporodását. A hűtőszekrényben tároljuk jól elválasztva más élelmiszerektől, és alaposan csomagoljuk be a felhasználásig.

Alaposan figyeljünk a romlásra utaló jelekre!

Az élelmiszer szagának, színének és állagának megváltozása, mind annak a jele lehet, hogy az valószínűleg kezd romlani. Dobjuk ki az alapanyagot vagy ételt, ha bármilyen elszíneződést, nyálkás vagy csúszós állagot vagy kellemetlen bűzt észlelünk. Általában tanácsos elkerülni a fogyasztást, ha nem vagyunk biztosak száz százalékig, hogy jó ötlet-e elfogyasztani.

Ha nem figyelünk, könnyen betegség lehet a vége, ami megkeserítheti a felhőtlen nyári napokat. Fotó: Getty Images

A hűtőszekrény nem varázsláda!

Hajlamosak vagyunk a hűtőszekrényre, mint egy mindent befogadó, időtlen időkig megőrző tároló helyre tekinteni. Azonban ez egyáltalán nincs így, bár kétségtelen, hogy az életünket nagymértékben megkönnyíti ez a kényelmes tárolási lehetőség.

A frissen főtt ételeket melegen sohasem rakjuk be a hűtőbe, várjuk meg, míg szobahőmérsékletűre hűlt. A főtt ételek javasolt tárolási ideje 2-3 nap, 4 °C-os hőmérsékleten.

A magasabb romlási kockázatú élelmiszereket maximum másnap meg kell enni, ellenkező esetben kórokozók szaporodhatnak el bennük, amelyek ételfertőzést okozhatnak.

Megmaradt ételek az étteremből vagy a házhozszállításból: a főzést követő 24 órán belül el kell fogyasztani.



Hal, darált hús és baromfi: 1-2 nap,

rizottó, tészta, steak, filé, karaj és sültek: 3-4 nap,

főtt burgonya és más zöldségek: 3-4 nap,

főtt, sült szeletelt hús: 3-5 nap,

húsgombóc és csirke nugettek: 3-4 nap,

kagylók és tenger gyümölcsei: 1-2 nap,

főtt rizs: 3-5 nap,

főtt konzerv hüvelyesek: 7-10 nap,

füstölt hal: 14 nap,

tojással készült desszertek, sütemények: 3-5 nap,

A tojás tárolása 4 °C-on ideális, amikor a héjon lelassul az esetlegesen rajta lévő baktériumok szaporodása. Annak érdekében, hogy ne sérüljön a tojás természetes védelme, ne mossuk meg a hűtőszekrényben való tárolás előtt.



A már meglévő, krónikus betegségekben szenvedők, idősebbek, kisgyermekek és a várandós nők, hajlamosabbak az ételmérgezésekre, ezért fokozott óvatossággal kell figyelni, hogy milyen ételeket fogyasztanak nyáron a hőségben.