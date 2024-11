Éhgyomorra kávézni: szabad vagy sem?

Az ország nagyobb részén derült lesz az ég, de nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. A légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, Sopron térségében is mérséklődik a légmozgás. Késő estére -2 és +7 fok közé hűl le a levegő. Folytatódik a csendes, de már hűvösebb őszi időjárás. Ezen a héten is sokat fog sütni a nap.