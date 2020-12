A fehérjedús étrend hátrányai

A székelési gondokat ilyenkor nem az okozza, amit megeszünk, hanem amit nem, ugyanis ilyen típusú étkezésnél gyakori, hogy elmarad a megfelelő mennyiségű rostbevitel. A legtöbb rost a gyümölcsökben, a zöldségekben és a gabonában található, és segít abban, hogy székletünk szilárd legyen, és keresztüljusson a beleken, emellett a puffadást is gátolja. Ha nem viszünk be eleget, akkor az emésztésünk megszenvedi, és székrekedésünk lesz.

Bármelyik irányból közelítjük is meg, a székrekedés kellemetlen tabutémának számít: nehezen mondjuk el az orvosunknak, hogy baj van; az egyébként természetes folyamat pedig fájdalmassá válhat. Hogyan előzhetjük meg, és mit tegyünk, ha már kialakult? Cikkünkben a válasz!

Mit fogyasszunk?

Éppen ezért nagyon fontos rendszeresen rostban gazdag ételeket fogyasztani még akkor is, ha alapvetően fehérjedús diétán vagyunk. Együnk lencsét, csicseriborsót, babot - a hüvelyesekben fehérje, szénhidrát és rost is van, így beilleszthetőek még az ilyen jellegű étrendbe is.

Afehérjemellett fontos a megfelelő mennyiségű rostbevitel is

Ha viszont annyira szigorúan szénhidrát-csökkentett diétán vagyunk, hogy még a hüvelyesek sem férnek bele, akkor együnk minél több alacsony szénhidráttartalmú zöldséget, például kelt, fodros kelt, spenótot, salátát, cukkinit, uborkát, paradicsomot és brokkolit. A spárga különösen jó választás, mert még a fehérjetartalma is magas a többi zöldségéhez képest.

Magok - chia, lenmag, mogyoró, mandula és dió - szintén kerüljenek az étrendbe, mert amellett, hogy egészséges zsiradékot tartalmaznak, van bennünk bőven rost és fehérje is, a szénhidráttartalmuk pedig viszonylag alacsony. Gyümölcsök esetében pedig válasszunk alacsony szénhidráttartalmúakat, például bogyós gyümölcsöket, amelyekben amellett, hogy bőven van rost, kevés a gyümölcscukor.

