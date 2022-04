A biozöldségek nem várt veszélyei

Manapság egyre többen próbálnak tudatosabban és egészségesebben táplálkozni, amibe beletartozik az is, hogy igyekeznek olyan friss árut vásárolni, amely vegyszer- és károsanyagmentes. Spanyol kutatók azonban most arra figyelmeztetnek, hogy akár rosszul is járhatnak azok a fogyasztók, akik a szerves trágyával kezelt zöldségek és gyümölcsök közül választanak. Ezek a biotermékek ugyanis veszélyes, kórokozó baktériumokat tartalmazhatnak - írta meg egy új tanulmány eredményeire hivatkozva a Study Finds.

váratlan veszélyt hordozhatnak magukban a biozöldségek. Fotó: Getty Images

Baktériumsaláta a tányéron

A spanyol kutatók olyan organikus spenót- és salátamintákat elemeztek, amelyeket valenciai szupermarketekben gyűjtöttek 2020 novembere és 2021 májusa között. A vizsgált mintákban ötvennél is több olyan baktériumfajt fedeztek fel, amelyek potenciálisan veszélyesek az emberekre.

A kórokozók a szakértők szerint a termesztés, a betakarítás, a szállítás vagy a feldolgozás során kerülnek a biozöldségekre. Az 52 azonosított baktériumfaj között szerepelt egyébként a Legionella-, a Szalmonella- és az Arcobacter-baktérium is. A minták nagy többségében pedig kimutatták az Acanthamoeba-baktériumot is, amely agyvelőgyulladást és vakságot is okozhat.

A fertőtlenítés nem jó megoldás

Fontos azonban megjegyezni, hogy bármennyire is tartunk a zöldségek felületén esetlegesen jelen lévő kórokozóktól, az élelmiszerek direkt fertőtlenítése semmiképpen sem ajánlott. Erre már a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is felhívta a figyelmet. A hatóság azt tanácsolja, hogy a furcsa, klóros szagú zöldárut inkább ne vegyük meg.