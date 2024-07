Tényleg várni kell evés után a fürdőzéssel?

Nos, mint azt az AP hírügynökség írja, valójában a legtöbb esetben nincs igazán szükség arra, hogy különösebben sokat várjunk a csobbanással, miután ettünk. Az óvatosság tulajdonképpen némi félreértésből ered. Való igaz ugyanis, hogy étkezés után fokozódik a gyomor-bélrendszer vérellátottsága. Attól azonban kevésbé kell tartani, hogy ennek hatására ne jutna elég vér az izmokhoz, és így bajba kerülnénk a vízben úszva, netán magasabb lenne a vízbe fulladás kockázata.

Nem kell feltétlenül fél órát várni evés után a csobbanással. Fotó: Getty Images

A valóságban evés után is marad bőven vér a keringésben az izmok megfelelő ellátásához – mutatott rá a lapnak nyilatkozva dr. Matthew Badgett, a Clevelandi Klinika gyermekorvosa. Badgett doktor egyébként középiskolás korában maga is versenyszerűen úszott, és a versenyek során rendszeresen evett banánt, illetve ivott sportitalokat, mielőtt a medencébe ugrott volna, hogy így javítsa teljesítményét. Korábban dr. Michael Boniface sürgősségi szakorvos is hasonló álláspontot fogalmazott meg a kérdésre a Mayo Klinika oldalán, hangsúlyozva, hogy az étkezést követő pancsolás aligha okoz nagyobb bajt némi átmeneti hasi fájdalomnál, görcsnél.

Mi több, dr. Badgett szerint olykor éppen abból származhat probléma, ha megfogadjuk az elővigyázatosságra intő tanácsot. A szakember szerint nagyon fontos, hogy úszás előtt oltsuk a szomjunkat, különösen a forró nyári napokon. „Akkor is izzadhatunk, amikor a vízben vagyunk, csakhogy ilyenkor megesik, hogy nem érzékeljük a folyadékveszteséget” – mutatott rá. Hozzátette, a kiszáradás könnyen izomgörcsöket okozhat, és ha mindez például egy tó vagy úszómedence közepén történik, akkor bizony hamar pánikba eshet az érintett.

Összességében tehát nem kell túlaggódni a helyzetet, ha amúgy csupán rekreációról van szó, tehát puszta szórakozásból megyünk evés után a vízbe a strandon, illetve azért, hogy lehűtsük magunkat a kánikulában. Ha viszont sportolási céllal merülnénk a habok közé, és ténylegesen megterheljük közben a testünket, akkor dr. Badgett szerint is érdemes hagyni némi időt szervezetünknek az emésztésre, ahogy akkor is hagynánk, ha utána nem úszni, hanem kocogni indulnánk.

Végezetül fontos megemlíteni, hogy mindez nem érvényes az alkoholfogyasztásra! Ittasan sosem szabad a vízbe menni, mert ahogy azt korábban megírtuk, az alkoholos befolyásoltság komoly kockázatot jelent úszás közben. Nemcsak a koordinációs képességet és a reakcióidőt rontja, de vakmerőbbé, meggondolatlanabbá is teszi az embert. Mindez együttesen pedig hamar tragédiához vezethet. A közelmúltban például Sándorfalván történt halálos baleset abból, hogy egy középkorú férfi részegen ment be a vízbe a helyi strandon.