Meglepő tünetek, amelyek refluxra utalnak

Reflux tünete Egy felmérés szerint Magyarországon minden második ember érez rendszeresen vagy rendszertelenül gyomorégést, arefluxegyik jellegzetes tünetét. Más adatok szerint 20-40 százalék tud valami refluxgyanús tünetről. A reflux előfordulásáról egyébként csak becsült adatok vannak, az azonban bizonyos, hogy e betegek száma szerte a világon évről évre növekszik. A megbetegedésre hajlamosít az ugyancsak terjedőben lévő túlsúlyosság, a dohányzás és a mozgásszegény életmód. Tudjon meg többet a betegségről, kattintson!

Meglepő tünet, ami refluxra utalhat például a rekedtség, a torokkaparás

Ha akkor fáj a gyomortájék vagy akkor érezzük az égető érzést, ha fekszünk, pihenünk, az mindenképpen. Ha ugyanis ülünk vagy állunk, a gravitáció a gyomorban tartja annak tartalmát és a gyomorsavat is. Ezért is szokták javasolni a refluxbetegeknek, hogy felpolcolt fejjel aludjanak és este már kerüljék a nehéz ételeket.Ha a fájdalom, a gyomorégés általában étkezése után jelentkezik, szintén refluxra utalhat. Ha túl sokat eszünk, akkor a gyomor túltelítődhet, és mivel egy idő után nincs lehetősége tovább tágulni, a tartalma felfelé nyomódik, és a. Ezt gyógyszerekkel viszonylag egyszerű kezelni, de megelőzni is könnyű: próbáljunk meg egyszerre kisebb mennyiségeket enni.Időnként, ha a gyomorsav visszacsorog a nyelőcsőbe, a szájüregbe is visszajuthat, és furcsa, kesernyés ízt hagy maga után. A leheletünket is kellemetlenebbé teheti, és ezen csak ideig-óráig segít a fogmosás vagy a szájöblítés.Ha a hangunk rekedtebb a szokásosnál, vagy kaparó érzést tapasztalunk a torkunkban, könnyen azt hihetjük, hogy egy(vagy éppen nem gyógyultunk ki a korábbi betegségből). Azonban a rekedtes hang és a torokfájás a refluxbetegségre is utalhat, mert a visszacsorgó gyomorsav irritálhatja a hangszálakat. Erre a tünetre különösen akkor érdemes figyelni, ha általában étkezések után vesszük észre a hangunk megváltozását. Arra is figyeljünk, hogy észlelünk-e magunkon a megfázásra utaló egyéb tüneteket, például tüsszögést, orrfolyást vagy lázat, vagy sem!