L-arginin, a mindent javító aminosav

Az L-arginin hiányát kiváltó állapot lehet a fizikai vagy lelki eredetű stressz, illetve az intenzív edzés, amelyek jelentősen lelassítják termelődését, így előbb-utóbb nem biztos, hogy kellő mennyiségben képes a szervezet előállítani. Emiatt argininhiány léphet fel, amely különböző problémákat is okozhat, így kívülről kell a szervezetbe bevinni. Az L-argininnak több természetes forrása is van, ilyen a dió, a napraforgó- és a szezámmag, a barna rizs, a zabliszt, a korpás búzakenyér és a szentjánoskenyérmag is.

A nagy fizikai erőfeszítés csökkentheti az arginin szintjét

Nagyobb terhelés vagy igénybevétel esetén javasolt az L-arginint táplálékkiegészítő formájában magunkhoz venni. Napi bevitele 3-20 gramm között mozog attól függően, hogy kinek milyen célból van rá szüksége. Az aminosavak pótlása során ügyelni kell egymáshoz viszonyított megfelelő arányukra, továbbá a vitaminbevitelre is. Felhasználásukhoz nem árt orvosi tanácsot kérni. Gyermekeknek nem ajánlott az aminosavak kiegészítő szedése. Ha hiányállapot esetén pótoljuk a szervezet számára az L-arginint, szinte minden szerv működésében javulást eredményez.

Egyik legfőbb feladata a nitrogénoxid-szintézis kiindulóanyagaként a nitrogén-oxid előállításának fokozása. A nitrogén-oxidnak ugyanis többek között értágulat-növelő hatása van, így javítja a vérkeringést, ezzel együtt pedig az oxigén-, a tápanyag-, a folyadék- és a hormonszállítást is a sejtekhez . Emiatt igen hatékony azérelmeszesedésmegelőzésében és visszafordításában. Ennek megfelelően potencianövelésben is hatásos.

Mivel a fehérjeszintézis elengedhetetlen kelléke, az L-arginint szívesen használják a sportolók is izomvédő és izomfokozó hatása miatt: segít a zsírmentes izomtömeg építésében, a lerakódott zsír bontásában, és növeli az erőt. L-argininre az agyalapi mirigy megfelelő működéséhez is szükség van, további aminosavakkal (például ornitrinnal) együtt pedig a növekedési hormon szintéziséhez is nélkülözhetetlen. A L-arginin a szervezet védekezőképességének működéséhez is szükséges, segíti a szervezetben termelődő mérgező anyagok, főként az ammónia eltávolítását, és támogatja a máj méregtelenítő feladatát. Gyorsítja a sebgyógyulást, segíti a hámréteg, a kollagén képződését. Szorongás esetén is hasznos.

Herpesz esetén ellenjavallt. Májbetegségek, vesebetegségek és cukorbetegség esetén pedig mindenképpen orvosi konzultáció szükséges szedéséhez!