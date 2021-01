Köszvényes betegek étrendje: 5 recept

Csalán - nem kell félni tőle!

A köszvényes beteg étrendjében szerepelhetnek tejtermékek és salátafélék

Spenótos sajtos batyu

Zöldfűszeres sült paradicsom

A csalánt a népi gyógyászat a szervezet általános tisztítójaként tartja számon. Kiemelik hasznos szerepét az ízületi-, különösen a köszvényes betegségek gyógyításában. Szárítva és filterben is kapható a drogériákban, gyógynövényboltokban. Kedves olvasónk, Ica kedvenc receptjét , egy finom és egészséges csalántea készítési módját ajánljuk.Gyógynövénytárunk hasábjain pedig azt az régi, jól bevált ötletet is olvashatjuk, hogy a csalánból nemcsak teát, hanem nagyon jóízű, leginkább a spenótra emlékeztető, különleges főzeléket is lehet készíteni, amely szintén hordozza a csalán köszvényellenes, jótékony hatásait is.Dietetikusunk szakvéleménye szerint Hamar Attiláné kedvenc receptje, a spenótos sajtos batyu a magas rosttartalma és a hús hiánya miatt köszvényeseknek ajánlható fogás. Vegetáriánusok is kipróbálhatják, zsírszegény sajttal készítve fogyókúrázók étrendjébe is illeszthető.Szintén Hamar Attilánétól kaptuk a zöldfűszeres sült paradicsom receptjét is. A sok növényi rost és a könnyű olívaolaj együttesen csökkenti a vér koleszterin és urea-szintjét, így például köszvényeseknek jó szívvel ajánlható. A zöldfűszerek egyben szinte kivétel nélkül emésztést segítő, jótékony hatású gyógynövények is, a paradicsomról meg többek között azt érdemes tudni, hogy egyike azon zöldségféléknek, amelyek egészséges hatóanyagaikból, például antioxidánsaikból a sütés-főzés során sem veszítenek. Így ezt a kalóriaszegény, kellemes ízű, egészséges ételt nemcsak a köszvényesek, hanem az egészségüket megőrizni óhajtók is fogyaszthatják.