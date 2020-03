Furcsa okok, amiktől székrekedésünk lehet

A menshealth.com korábban több olyan kiváltó okot is összegyűjtött, amelyekről talán elsőre nem is gondolnánk, hogy székrekedéshez vezethetnek.

Kalciumos táplálékkiegészítők

A túlzásba vitt kalciumbevitel lelassíthatja a bélmozgást, illetve a táplálék áthaladását az emésztőrendszeren. Ha túl sokáig van az emésztőrendszerben a táplálék, egyre kevesebb folyadék marad benne, így egyre nehezebbé válik a kiürítése a szervezetből.

A székrekedés rendkívül kellemetlen, fájdalmas tünetekkel jár

Vastartalmú táplálékkiegészítők

Akárcsak a kalcium, a túl sok vas is okozhat székrekedést, szintén azért, mert lelassíthatja a bélmozgást. Éppen ezért a vaspótlással is érdemes óvatosnak lenni - a legjobb, ha csak olyankor alkalmazzuk, amennyiben orvos javasolja, és akkor is mindig betartjuk a pontos, általa ajánlott mennyiséget.

Cukorbetegség

Általában háromból egy cukorbeteg egyúttal székrekedésben is szenved - derült ki egy 2014-ben Brazíliában elvégzett kutatásból. A cukorbetegek idegei testszerte károsodnak, és amikor ez a károsodás eléri az emésztőrendszert, az lelassítja az emésztést, ezáltal csökkentve a rektális érzékelést, ami székrekedéshez vezethet.

Magyarországon egyre több embert érint a diabétesz. A betegségről bővebben ide kattintva olvashat.

Túl sok zsír és túl kevés rost fogyasztása

A zsír lassítja a mozgást az emésztőrendszerben, és ha ez ráadásul azzal párosul, hogy túl kevés olyan ételt eszünk, amely a megfelelő emésztéshez szükséges rostot tartalmaz, akkor gyakorlatilag biztos, hogy székrekedésünk lesz. A helyzetet súlyosbíthatja, ha emellett nem iszunk elegendő folyadékot sem.

Depresszió

A krónikus székrekedésben szenvedők csaknem egyharmada egyúttal depressziós is - derült ki egy kutatásból. Az ok az lehet, hogy a depressziósoknak sokszor felborul a megszokott napi rutinja, másképp és máskor esznek, kevesebbet mozognak, továbbá nem is alszanak eleget.

Nem megyünk vécére, amikor kell

A székelési inger elnyomása, illetve a székletürítés visszatartása könnyen okozhat székrekedést. Ha a bélszakasz utolsó része megtelik, üzenetet küld az agynak, hogy itt az ideje vécére menni. Ha ezt nem tesszük meg, az emésztőrendszer folyamatosan folyadékot von el ebből a részből, ami egyre keményebbé és szárazabbá teszi a székletet.