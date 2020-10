A túl sok böfögés okai

Rágógumizás

Rágózás közben sokkal több levegő kerül a gyomorba, amely egy idő után böfögéshez vezethet. Ugyanez a helyzet, ha nagyon gyorsan eszünk, habzsolunk, mert ilyenkor óhatatlanul is több levegőt nyelünk, mintha lassabban ennénk és alaposabban megrágnánk a falatot.

A rágózás is okozhat böfögést. Fotó: 123rf

Reflux

Reflux esetén a nyelőcső nem záródik megfelelően és a gyomortartalom visszajut bele, illetve akár a szájüregbe is. Reflux esetén a böfögést általában gyomorégés, hasi diszkomfortérzés, alkalmanként pedig hányinger, hányás kíséri.

Gyomorhurut (gasztritisz)

Ennél a betegségnél a gyomor nyálkahártyája irritált lesz, begyulladhat, illetve károsodhat. Az ok lehet fertőzés, de akár reflux is. A tünetek közé tartoznak a böfögés mellett az emésztési gondok, a hányinger, a csuklás, illetve az öklendezés is

Gyomorfekély

A gyomorfekélyben szenvedők tünetei között is gyakran szerepel böfögés. Ilyenkor a gyomorsav kimarja a gyomor belső falát borító érzékeny szöveteket.

Laktózintolerancia

Ha a szervezetből hiányzik a laktáz nevű enzim, akkor sokkal nehezebb megemészteni a tejtermékeket. Akik ilyesmiben szenvednek, tejtermékek fogyasztása után viszonlyag rövid idővel puffadást, gyomorfájást, böfögést tapasztalhatnak.

Helicobacter pylori baktérium

Nagyon gyakran felelős a gyomorfekély kialakulásáért. Sokak szervezetében ott van, de nem mindenkinék okoz megbetegedést. Akiknél igen, azoknak általában a böfögés is a tünetei közé tartozik a gyomorfájás, étvágyvesztés, puffadás és hányinger mellett.

