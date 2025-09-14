Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+12° +25°
Hidegfront

Tünetek, amiket sokan félreértenek – te mennyire ismered a saját tested? KVÍZ

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Testünk sokszor üzen, figyelmeztet, ám mi nem mindig értjük meg. Lássuk, te mennyire ismered a saját tested jelzéseit.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

tünetek kvíz gyakori vizelési inger furcsa tünetek fejfájás kajakóma szemhéjremegés

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +25 °C
Minimum: +12 °C

A pára és köd feloszlása után a nap nagyobb részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek, főleg északkeleten. Csapadék nem valószínű. A délnyugatira, délire forduló szelet - elsősorban a Dunántúlon - élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között valószínű. Erősen lehűlt a levegő, ráadásul jégeső, villámlás miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra