Tünetek, amiket sokan félreértenek – te mennyire ismered a saját tested? KVÍZ
Testünk sokszor üzen, figyelmeztet, ám mi nem mindig értjük meg. Lássuk, te mennyire ismered a saját tested jelzéseit.
A hamburger is belefér, csak ésszel – így vágj bele az egészséges életmódba a szakértő szerint
Állandó fáradtság gyötör? Nem futsz már a busz után? Inkább a liftet, mozgólépcsőt választod? Nem tetszik, amit a tükörben látsz? Nyilván sokakban él a vágy, hogy egészségesebb, fittebb, karcsúbb legyen, de vajon hogyan valósítható ez meg, és legfőképp: miként kerülheted el, hogy néhány nap után feladd az új életstílust?”
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzed most magad fizikailag?
Milyen most a lelkiállapotod?