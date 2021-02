Felfázás: mikor kell orvoshoz fordulni, és mikor nem?

Hasznos tippek és tanácsok, hogyan kerüljük el a felfázást - részletek itt.

Gyanúsan megszaporodtak látogatásaink a mellékhelyiségben, mert folyton ránk tör a vizelési inger? A tett helyszínén azonban épp csak csordogál valami, ráadásul azt is csípő, égő érzés kíséri? Ne legyen kétségünk, valószínűleg felfáztunk, pontosabban húgyútifertőzésalakult ki nálunk, melynek leggyakoribb formája az akut hólyaghurut (cisztitisz). A legtöbb esetben ezt a bélben vagy a bőrünkön velünk élő, egyébként ártalmatlan baktériumok okozzák, melyek a húgycsőbe kerülve, majd onnan a húgyhólyagig eljutva gyulladást gerjesztenek, ami a fentebb felsorolt tünetek mellett az alábbi panaszokat okozhatja:

sötét, zavaros vagy erős szagú vizelet,

alhasi fájdalom,

általános rossz közérzet,

gyerekeknél gyengeség vagy ingerlékenység éslázis jelentkezhet, már a kezdeti stádiumban is.

A felfázást gyakori vizelési inger és erős alhasifájdalomis jelezheti. Fotó: Getty Images

Mi lehet még a felfázás oka?

A cisztitiszt köznapi elnevezéséből - "felfázás" - adódóan sokan a hideggel, a hűvös felületekre való leüléssel kötik össze, valójában azonban, mint azt említettük is, az esetek többségében a bőrünkön és beleinkben élő baktériumok a felelősek a betegség kialakulásáért, a hideg pedig csak hozzájárul a könnyebb megfertőződéshez. De hogy kerülnek ezek a kórokozók a húgycsőbe, illetve a húgyhólyagba?

Ha rossz irányba, azaz hátulról előrefelé törlünk vécézéskor, akkor megnő az esélye a székletben megtalálható baktériumok (például E. coli) bejutásának a húgycsőbe.

Túl heves szexuális együttlét során szintén könnyebben kerülhet a testnedvekkel az ánusz irányából a hüvely és a húgycső közelébe ártalmas kórokozó - ami egyúttal a hüvely bakteriális fertőzését is okozhatja , így ez a betegség a húgyúti fertőzéssel párhuzamosan is kialakulhat.

, így ez a betegség a húgyúti fertőzéssel párhuzamosan is kialakulhat. Terhesség: a nők alapesetben is hajlamosabbak a felfázásra, mint a férfiak, hiszen a húgycső- és végbélnyílásuk sokkal közelebb van egymáshoz, és mivel a női húgycső rövidebb, így sokkal könnyebben és gyorsabban jutnak el a kórokozók a húgyhólyagba. A várandós kismamák esetében ezt a kitettséget fokozza, hogy a hormonok és a méhben fejlődő magzat súlyából adódó terhelés hatására a húgycső ki is tágul, valamint lentebb kerül a húgyhólyag, ami a terhesség későbbi szakaszában már nem is mindig tud megfelelően kiürülni .

. Hideg, nedves környezet. Ha a testhőmérsékletünk lecsökken, azzal együtt lassul a keringésünk is, ami pedig azimmunrendszervédekezőképességének gyengülésével jár, ezért szokták mondani: ne ülj hideg kőre. De ugyanezen elv miatt tanácsolják azt is, hogy strandolás vagy uszodai mártózás után a vizes fürdőruhánkat a lehető leggyorsabban cseréljük szárazra.

Kisbabáknál a pelenka, idősebb embereknél pedig egyrészt a meggyengült immunrendszer, másrészt a mozgás esetleges beszűküléséből adódó nem megfelelő tisztálkodás, széklettartási nehézségek, vagy épp orvosi beavatkozások során alkalmazott katéterezés is állhat a húgyúti fertőzés hátterében.

Hogyan gyógyíthatjuk otthon?

Szerencsére a felfázás általában inkább kellemetlen, mintsem komoly aggodalomra okot adó állapot. A többség szervezete néhány nap alatt magától is leküzdi, nem árt azonban a testünket a kórokozóval és a gyulladással való küzdelemben megtámogatni. A fájdalomcsillapítás nem ördögtől való, érdemes olyan vény nélkül kapható gyógyszert szedni néhány napig, aminek gyulladáscsökkentő hatása is van. A belső fájdalomcsillapításon túl segíthet, ha meleg vizes palackot teszünk a combjaink közé vagy az alhasi tájékra, ahol a kellemetlen érzés jelentkezik. Az ülőfürdő enyhülést hozhat, akár kamilla vagy cickafarkfű főzetével is fokozhatjuk jótékony hatását. Semmiképp se feledkezzünk meg a megfelelő folyadékfogyasztásról, mert az segíthet "kimosni" a húgyhólyagból az ott felszaporodott kórokozókat.

A tiszta víz bőséges fogyasztása mellett ajánlottak a gyógyteák is, különösen afelfázástüneteinek enyhítésében régóta bevált medveszőlőlevél, a már említett gyulladáscsökkentő cickafarkfű és kamilla. Léteznek továbbá a patikákban, drogériákban kapható gyógynövénykivonat-tartalmú, egyszerűen beszedhető készítmények is, melyek főképp akkor hasznosak, ha például nem otthonról dolgozunk, ezért nincs lehetőségünk bármikor elkészíteni az enyhet adó főzeteket. Ha már gondoskodunk az elegendő folyadékfogyasztásról, akkor a hólyag kiürítését se halogassuk: amint érezzük az ingert, menjünk vécére. Ez egyébként a megelőzés szempontjából is igen fontos. Mindezek mellett pedig a fentebb felsorolt kiváltó okokat kerülni kell (továbbá felfázás alatt nem ajánlott a szexuális együttlét sem), hogy a kellemetlen betegség ne jelenjen meg újra.

Ezt már jobb, ha orvossal kezeltetjük

Előfordulhat, hogy a szervezetünk 3 nap után sem képes a cisztitisszel megbirkózni, a tüneteink pedig nemhogy enyhülnének, de akár fokozódhatnak is. Mindenképp forduljunk orvoshoz, ha az alábbiakat tapasztaljuk:

3 nap után sem szűnő, esetleg rosszabbodó tünetek ,

, véres vagy gennyes vizelet,

láz és/vagy hidegrázás,

ha az elmúlt fél évben már másodszor küzdünk felfázással, vagy egy éven belül ez már a harmadik eset,

terhesség esetén már a felfázás korai szakaszában,

kisgyermekeknél, amennyiben láz is jelentkezett, szintén kezdeti stádiumban érdemes szakember segítségét kérni.

A háziorvos ilyenkor a fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gyógyszerek mellett antibiotikumot írhat fel, amely segítheti a szervezet harcát a kórokozókkal szemben. Ha pedig a tünetek alapján az indokoltnak látja, további vizsgálatokra is beutalhat minket, a felfázás ugyanis súlyosabb esetekben a vesék egészségét is veszélyeztetheti.