A kardiológia is a járvány vesztese lett

Egészen pontosan 64 százalékkal kevesebb kardiológiai vizsgálatot végeztek 2020 márciusa és áprilisa között az 2019-es év azonos időszakához képest. A hirtelen bekövetkezett, jelentős visszaesés az összes régió egészségügyi ellátórendszerében megfigyelhető - derült ki a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) által végzett felmérésből. A világjárvány első hulláma miatt 718 ezer kardiológiai kivizsgálás maradt el a megfigyelt két hónap alatt - írják a tanulmány szerzői.

A felmérésben különböző kardiológiai vizsgálatok gyakoriságát figyelték meg, például az szívultrahang-vizsgálatét, az angiográfiáét és a terheléses EKG-ét. A kutatók szerint a csökkenés nem csupán az ellátórendszerekhez való nehéz hozzáférés miatt következett be.

Különösen a hosszabb ideig tartó vizsgálatok száma csökkent jelentősen. Fotó: Getty Images

Az IAEA szerint a kivizsgálásokban tapasztalható csökkenés "leginkább azért fordulhatott elő, mert a páciensek féltek attól, hogy a kórházban, a teszt során elkapják az új típusú koronavírus-fertőzést, valamint azért is adtak kevesebb időpontot a betegeknek, mert két páciens között a korábbiakhoz képest is sokkal szigorúbb fertőtlenítési protokollt kellett betartani a rendelőkben. A fertőzéskockázat csökkentése érdekében azokat a vizsgálatokat is mellőzték, amelyek során fokozott aeroszolképződés valószínűsíthető."

A kutatásban azt is kimutatták, hogy az egészségügyi személyzet számára biztosított személyes védőfelszerelésekből is hiány volt tapasztalható az ellátóközpontok 22 százalékában, ami szintén megnehezítette a kivizsgálások lefolytatását.

A kutatást 108 ország 900 egészségügyi intézményének visszajelzései alapján folytatták le A vizsgálatban részt vevő országok közül a 4 legalacsonyabb nemzeti jövedelműben a kivizsgálások száma még meredekebben, 81 százalékkal zuhant.

Mi lehet veszélyes?

Azt is kimutatták, hogy különösen a hosszabb ideig tartó vizsgálatok száma csökkent jelentősen, valamint azok a vizsgálatok is visszaestek, amelyek a betegekre nézve fokozott fertőzésveszéllyel jártak volna. A terheléses EKG-vizsgálatok száma például 78 százalékkal csökkent, hiszen ekkor a páciens izzadságcseppei, a kilélegzett levegőben lévő apró nyálcseppek nagy valószínűséggel kijutnak a rendelő légterébe.

A szívbetegségek már 20 éve a világ vezető halálokának számítanak. Tavaly decemberben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt közölte, hogy ez a betegségcsoport több embert ölt meg, mint eddig bármikor - 2019-ben kilencmillió ember halt bele, és ez a szám 2000 óta kétmillióval nőtt meg. "Nem akarjuk, hogy a szívbetegek kihagyják az időszerű kivizsgálásokat és kezeléseket, vagy hogy olyan súlyos komplikációk alakuljanak ki az elmulasztott vizsgálatok miatt, amelyeket el lehetett volna kerülni" - mondta dr. Michelle Williams, a tanulmány társszerzője, az Edinburgh-i Egyetem munkatársa.

Hazai helyzet

A Magyar Kardiológusok Társasága arra kéri a szívbetegeket, hogy tartsák a kapcsolatot a kezelőorvosukkal online vagy telefonon, használják ki ehhez a modern kommunikációs eszközök adta lehetőségeket, ha szükséges, kérjenek technikai segítséget a fiatalabb családtagoktól.

Ha rosszabbodik az állapotuk, ne habozzanak segítséget kérni vagy mentőt hívni, ne tartsanak attól, hogy a kórházban megfertőződhetnek - a hazai egészségügyi dolgozók túlnyomó többsége már megkapta a védőoltását. A krónikus betegek oltása is elkezdődött, akiket behívnak, azok vegyék fel az ingyenes védőoltást, ezzel is csökkentve a megfertőződés és a súlyos betegség kialakulásának kockázatát.