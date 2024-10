Munkahelyi stressz: "két órán keresztül folyamatosan ütöttem magam"

Emily Newmannél a munkahelyi stressz egy ritka neurológiai betegséget váltott ki, amely naponta akár 25 tikkrohamot is okozhat – számolt be a 25 éves nő állapotáról a The Sun.

Van amikor nem bírja abbahagyni, hogy magát üsse

A fiatal sussexi nő addigi boldog élete egy csapásra megváltozott, amikor egy hirtelen roham miatt kórházba kellett szállítani. A számos vizsgálat és teszt ellenére az egészségügyi szakemberek eleinte értetlenül álltak az állapota előtt. Emily pedig – miután nyolc napra teljesen lebénultak a lábai – a magánellátásban kért újabb vizsgálatokat.

Minden évben felmérik, milyen az emberek munkához való viszonya, az idei eredmények azonban minden eddiginél lesújtóbbak: rekordszámú magyar utálja a munkáját. A Házipatika által megkérdezett szakember szerint, ha teljesen felőröl a munka, annak számos pszichés, sőt akár komoly fizikai következménye is lehet, mégis kevesen merik vagy tudják meghozni a döntést: váltanak.

Funkcionális neurológiai rendellenességet diagnosztizáltak nála, amely neurológiai tünetekkel, például végtaggyengeséggel, mozgászavarokkal és emlékezetkieséssel jár. Az orvosok álláspontja szerint hirtelen fellépő tüneteit a munkahelyi stressz okozta, Emily egyébként a pénzügyi szektorban dolgozik.

Az orvosom közölte: 33 százalék esély van arra, hogy javulni fog, 33 százalék, hogy rosszabb lesz, és 33 százalék, hogy ugyanolyan marad. A betegség egyébként nem gyógyítható.

A nő életét jelenleg beszédzavarok, tikkrohamok keserítik, és járóbotot vagy kerekesszéket kell használnia, hogy közlekedni tudjon. Mostanra átlagosan tíz rohama van hetente. Emily poszturális tachycardia szindrómával is küzd, ami miatt felkelés után felgyorsul a szívverése és akár el is ájulhat.

A beszédem megkésett és elmosódott. Néha egyáltalán nem tudok kommunikálni, de legfeljebb hat órával később újra tudok beszélni. Emellett tikkrohamaim is vannak: a minap két órán keresztül folyamatosan ütöttem magam. Nagyon fájdalmas volt.