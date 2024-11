Jelenleg a dolgozó magyarok több mint harmada stresszként éli meg a munkaórákat, sőt sokan a munkahelyükön kívül is emiatt szoronganak. Rengetegen már a kiégés jeleit is megtapasztalták, ami viszont számos pszichés, sőt akár komoly fizikai következményekkel is járhat. A munkavállalói és a munkáltatói oldalt is vizsgálja Nistor Katalin pszichológus, doktorjelölt, akinek fő célja az egészséges munkahelyek elvének gyakorlatba ültetése.