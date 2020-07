Társkeresés: a férfiak 80 százalékát két dolog érdekli

A lényeg, hogy az érzelmek elsöprőek legyenek - akkor már jó lesz a kapcsolat is. Ennek a tévedésnek elsősorban a férfiak esnek áldozatul. Párterápiával foglalkozó szakemberek több racionalitást javasolnak társkeresésnél.

Így például a legtöbb férfi sziklaszilárdan meg van győződve róla: létezik "szerelem első látásra". Vágyakozva várnak az egyedülálló férfiak arra, hogy az igazi, az egyetlen, a nagy szerelem villámként csapjon be. Ám Thiel szerint a "szerelem első látásra" egyáltalán nem szerelem, hanem az erotikus vonzalom és "ego-simogatás" kombinációja: ha észrevesszük a másik pillantásában a vágyat, azt "simogatásnak" vesszük. (Alighanem itt Eric Berne könyvére, az Emberi játszmákra utalhatott , amelyben Berne a simogatásról, mint alapvető emberi vágyról írt. Eszerint a "simogatás" nem csak fizikai jellegű lehet, hanem "leegyszerűsítve" bármiféle intimitást keltő inger.)Thiel szerint azonban a "szerelem első látásra" komoly problémákhoz vezethet: az, hogy valaki egy adott pillanatban vágyik a másik után, nem jelenti azt, hogy ez tartósan fennmaradó érzés lesz. Egyamúgy sem dönthet erről hosszú távon. Ettől függetlenül sok férfi meg van győződve róla, hogy mindegy kibe szeret bele, a lényeg, hogy az érzelmek legyenek elsöprőek.A férfiak ennek megfelelően. Az első randin a férfiak 7 százaléka, a nőknek viszont csak 1 százaléka nyilvánítja ki "örökké tartó" érzelmeit - mondja Thiel. Ennek megfelelően persze ötször, tízszer több elutasítást kapnak, mint a nők.Az utóbbiak egyébként tendencia szerint sokkal racionálisabbak szerelmi ügyekben a férfiaknál. Ebből fakadóan sokkal válogatósabbak és óvatosabbak.A férfiakkal nemcsak az a probléma, hogy túlzottan az érzelmeikre hagyatkoznak, hanem azelég kevés szempontot mérlegelnek. A férfiak 80 százaléka két kritériumot tart fontosnak. Az első: "Mennyire néz ki jól?", A második: "Kedves-e hozzám?" A "kedvesség" alatt azt értik, hogy partnerük mennyire mutat őszinte érdeklődést irántuk, mennyire ismeri el őket és mennyire "lelkesedik" értük. A nők ezzel szemben sokkal több szempontot vesznek figyelembe. Nemcsak a külsőt nézik, hanem a státusz, a képzettség, a jövedelem és a karakter is számít náluk.

Tisztelt Doktornő! 8 éve vagyok párkapcsolatban a barátnőmmel, mind a kettőnknek első szerelem/párkapcsolat. Sajnos a barátnőmnél elmúlt a szerelem, és a szex nála nem működik szerelem nélkül. Nálam minden rendesen működik 8 év után is, ugyanúgy kívánom és szeretem. Ő mondta is, hogy lehet élete hibáját követi el azzal, ha külön válunk, de szeretne mással is tapasztalatot szerezni. Szerinte, ha kicsit külön mennénk egymástól, akkor lehet, hogy évek múlva jobban működne minden közösen. Én nem szeretnék mással lenni, és azon vagyok, hogy valami kiutat találjak belőle. Valahogy újra belém kellene, hogy szeressen és akkor megoldódna a problémám. Van remény, hogy újra fellángoljon a szerelem?

Kedves Kérdező! Ezt nagyon nehéz megmondani, erre valószínű, hogy még a barátnője sem tudja a választ. Azt kell mondjam, hogy természetes az, ha a barátnője másokkal is szeretne tapasztalatokat szerezni. Ha most meggátolja ebben és val...