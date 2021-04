Nők vallanak arról, hogyan találkoztak a lelki társukkal

Bár nincs egy konkrét definíció, ami pontosan leírná, mit jelent az, hogy "lelki társ", furcsa módon sokan egyértelműen megérzik, ha megtalálták a sajátjukat. Egy külföldi oldal 12 nőt kért meg, hogy meséljenek az ominózus pillanatról - cikkünkben a legérdekesebb történeteket válogattuk ki.

A 25 éves Maddie is megtalálta a lelki társát: ezt onnan tudja, hogy ha együtt vannak, úgy érzi, semmiről sem marad le, ami körülötte történik. "Teljesen rendben van, ha kések egy buliból, mert vele együtt megyek. Azzal sincs semmi baj, ha egész hétvégén nem mozdulok ki, mert tudom, hogy átjön hozzám. Mit számít, ha elmulasztok dolgokat, ha velem van? Vele minden sokkal jobb. Nem azt mondom, hogy mindig csak a lelki társaddal kell foglalkoznod, hanem azt, hogy nem érzed, hogy kimaradnál bármiből is, ha azzal az emberrel vagy, aki minden tapasztalást, eseményt és pillanatot jobbá tesz. "

"Azt hiszem, akkor jöttem rá, amikor az akusztikus gitárján eljátszotta nekem az egyik dalát. Az volt a leggyönyörűbb, hogy nagyon természetesen jött belőle a zene. Úgy éreztem, mintha hazaértem volna, bárhol is legyen az. Most már együtt zenélünk, és egészen csodálatos estéről estére megosztani a történetünket a közönséggel. Minden alkalommal újra és újra beleszeretek " - így a 40 éves Veronica.

Tisztelt Doktornő! 8 éve vagyok párkapcsolatban a barátnőmmel, mind a kettőnknek első szerelem/párkapcsolat. Sajnos a barátnőmnél elmúlt a szerelem, és a szex nála nem működik szerelem nélkül. Nálam minden rendesen működik 8 év után is, ugyanúgy kívánom és szeretem. Ő mondta is, hogy lehet élete hibáját követi el azzal, ha külön válunk, de szeretne mással is tapasztalatot szerezni. Szerinte, ha kicsit külön mennénk egymástól, akkor lehet, hogy évek múlva jobban működne minden közösen. Én nem szeretnék mással lenni, és azon vagyok, hogy valami kiutat találjak belőle. Valahogy újra belém kellene, hogy szeressen és akkor megoldódna a problémám. Van remény, hogy újra fellángoljon a szerelem?

Kedves Kérdező! Ezt nagyon nehéz megmondani, erre valószínű, hogy még a barátnője sem tudja a választ. Azt kell mondjam, hogy természetes az, ha a barátnője másokkal is szeretne tapasztalatokat szerezni. Ha most meggátolja ebben és val...