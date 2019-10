Megvan a tökéletes kor a házassághoz

A tanulmányt Nick Wolfinger, az Utah Egyetem szociológusa végezte, és arra jutott, hogy azért a 28-32 év közötti időszak a legideálisabb a házasságra, mert ekkor a legkisebb az esélye annak, hogy a párok néhány éven belül elváljanak. Wolfinger a kutatás során 2006 és 2010 valamint 2011 és 2013 közötti, a National Survey of Family Growth (NSFG) során összegyűjtött adatokat vizsgálta meg.

"A válás esélye folyamatosan csökken, ahogy a huszonéves párok idősödnek, egészen pontosan a 30 éveik elejéig. Ezután a 40-es éveik elején megint megugrik a válások száma" - magyarázta megfigyelését Wolfinger, majd azt is hozzátette, hogy 32 éves kor után minden évben 5 százalékkal emelkedik a válás esélye.

Ne legyünk túl fiatalok, se túl idősek

A szakember szerint nagyon sok oka van annak, hogy a huszonéves korban köttetett házasságok végül válással végződnek. A fiatalok (tizen-húszon évesek) a legtöbb esetben éretlenek még a házassághoz, nem képesek megfelelően kommunikálni egymással, és nehezebben oldják meg azokat a problémákat, melyek egy-egy házasságban felmerülhetnek. Ezzel szemben a harmincas éveikben járó párok már sokkal érettebben állnak a lehetséges problémákhoz, és anyagilag is kiegyensúlyozottabb az életük. Másrészről a szakértők szerint az sem feltétlenül jó döntés, ha "túl idősen" házasodunk, hiszen ekkora már lehet, hogy több hosszabb kapcsolaton is túl vagyunk, esetleg gyermekünk is született már, ezek a tényezők pedig növelhetik a házasságban a konfliktusok számát.