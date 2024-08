Megéri újra összejönni az exszel?

Hónapokkal, évekkel vagy akár évtizedekkel egy szakítás után is gondolkodhat azon valaki, hogy visszatérjen az exéhez. De vajon az egykori kapcsolat újraélesztése vezet-e valaha is boldogsághoz? Az EverydayHealth.com szakértők segítségével mutatja be a hét legfontosabb szempontot, amiket mérlegelni kell.

Vannak olyan súlyos problémák, amik miatt veszélyben érzed magad?

Dr. Laura F. Dabney pszichiáter szerint itt olyasmikre kell gondolni, mint a függőségek, súlyos pszichológiai problémák, jogi és anyagi gondok, az empátia hiánya, szóbeli és fizikai bántalmazás.

Miért szakítottatok első körben?

Dabney szerint fontos elgondolkodni ezen a kérdésen. Azt is érdemes felidézni, hogy mi volt az, amit nem kaptunk meg a kapcsolatban, amit akartunk vagy szükségünk volt rá? Vagy a fenti problémák közül jelen volt valami?

Mit akarsz egy kapcsolattól?

Dabney szerint az embereknek túl gyakran gondot okoz, hogy megnevezzék, mit akarnak egy kapcsolattól. Sokan küzdenek azzal az érzéssel, hogy nem olyanok, mint amilyet a (volt vagy leendő) partnerük szeretne, és megpróbálnak egy bizonyos formába illeszkedni. Eközben nem törődnek azzal, hogy mitől lesz számukra igazán teljes a kapcsolat.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

Tudtok eredményesen beszélni?

Beszéljünk a párunkkal, mondjuk el, mire van szükségünk és mit szeretnénk, és kérdezzük meg őt, hogy ezt megértette-e vagy tudta-e már - javasolja Dabney. Ezután pedig hallgassuk meg, hogy neki mire van szüksége és mit szeretne a kapcsolatban és a jövőben. Képesek vagytok kompromisszumot kötni mindkét fél számára? Ennek a beszélgetésnek a végére mindkét félnek meg kell egyeznie abban, hogy mit fognak tenni a jövőben és megkapják, amit akarnak.

Készen állsz arra, hogy ezúttal másképp viselkedj, ha ez kell ahhoz, hogy működjön a kapcsolat? És a másik fél is hajlandó erre?

Mi lesz más, ha újra összejöttök? Hajlandóak vagytok-e változtatni, még akkor is, ha ezek drasztikusak vagy sok erőfeszítést igényelnek? Ha a válasz erre igen, akkor jöhet a kérdés, hogy hogyan, milyen módokon? Meg tudjátok pontosan határozni, hogy miben kell másképp viselkednetek?

Miért olyan fontos ez a kapcsolat, hogy megéri ezt a fajta munkát?

Miért olyan fontos ez neked? Nehéz erre a kérdésre válaszolni? Vagy a válasz egyszerű: A jövődet - és talán az egész életedet is - ezzel a személlyel látod.

Miért akarsz újra vele lenni?

Van valami konkrét oka annak, hogy az exeddel újra össze akarsz jönni? Dabney szerint fontos, hogy pontosan megismerjük a motivációkat. Talán a státuszról van szó, vagy talán csak könnyebb az exednek hozzád fordulnia, mint szembenézni azzal a félelemmel, hogy valaki újat találjon.