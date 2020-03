Koronavírus: miért vásárolunk annyi vécépapírt?

Ahogy az új koronavírus egyre gyorsabban terjed világszerte, a boltok és a patikák polcairól is egyre inkább eltűnőben vannak bizonyos termékek. A tartós élelmiszerek, szájmaszkok, vitaminok és fertőtlenítők tömeges felvásárlása ilyenkor érthető és kiszámítható reakció, meglepő módon azonban még ezeknél is nagyobb igény van egy másik termékre: a vécépapírra.

Bár a járvány még éppen csak felbukkant arrafelé, az Egyesült Államokban és Kanadában már most korlátozták a toalettpapír egy alkalommal vásárolható mennyiségét. Nagy-Britannia néhány üzletében már hiánycikknek számít a termék, Ausztráliában pedig már biztonsági őrök felügyelik a vásárlókat, miután egy üzletben ölre mentek az utolsó tekercs papírért. Korábbi járványok idején is megfigyelték már a látszólag indokolatlan mértékű vécépapír-felvásárolást, a CNN cikke erre a jelenségre próbált magyarázatot találni.

Szélsőséges képet alkotnak az emberek a koronavírusról

Steven Taylor klinikai pszichológus, a Járványok Pszichológiája című könyv szerzője szerint az új koronavírusra az eddig megszokottnál is nagyobb pánikkal reagálnak világszerte. Az interneten terjedő bejegyzések, élő videók miatt az emberek szélsőséges képet alkotnak magukban a vírus terjedéséről és hatásairól, így a reakcióik is esetenként túlzóak, alaptalanok. Emiatt sok olyan terméket is nagy tételben felvásárolnak, amelyekre nem feltétlenül lenne szükségük ilyen mennyiségben.

Eltérő hatósági lépések

A koronavírus nem minden országot sújtja azonos mértékben, ezért a különböző hatóságok is más-más lépéseket tesznek a terjedés lassításának érdekében. Egyes országok például tömeges karanténokat állítottak fel, illetve korlátozzák a lakosság mozgását, emiatt pedig sok másik országban is hasonló lépésekre kezdenek felkészülni az emberek. Jelentős részben a bizonytalanság sokan inkább a legnegatívabb forgatókönyvre rendezkednek be.

A pánikvásárlás pánikvásárlókat szül

A pánikvásárlás egy öngerjesztő folyamat: sokan egyszerűen amiatt pakolják tele a kosarat, mert attól tartanak, hogy a többiek is ezt teszik, és a végén egyszerűen semmi sem marad a boltban. Már az is elég, ha egy másik országban készült, üres polcokat mutató fotót látnak az emberek, hiszen könnyen gondolhatják, hogy a helyzet hamarosan az ő környezetükben is tarthatatlanná válik. A közösségi médiának óriási szerepe van abban, hogy a lakosság egy részének háztartásában lépni sem lehet a vécépapír-gurigáktól.

Miért vásárolják fel indokolatlan mértékben a vécépapírt? Fotó: Getty Images

Mit veszíthetünk?

Az otthoni karanténra készülve természetes, hogy a lakosság a szükségesnél is jobban bespájzol a mindennapokban használt dolgokból. Komoly többletköltséggel a vécépapír vásárlása nem jár, sokan ezért még a későbbiekben akár kukában landoló, konzerv élelmiszerek vásárlása előtt is ezekből a termékekből visznek haza minél többet. Habár az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma azt javasolja, hogy a lakosság két hétre elegendő élelmiszert tartson otthon, a kutatások szerint ezt a tanácsot kevesen fogadják meg. A toalettpapírból viszont nagyobb mennyiséget is rendszeresen vásárol a lakosság.

Úgy érezzük, kézben tartjuk a dolgokat

A pánikvásárlásnak nemcsak az a célja, hogy minden fontos dologból elég legyen otthon, hanem az is, hogy a vásárló megnyugtassa magát: megtette, amit lehet, felkészült a legrosszabbra is. A toalettpapír olcsó, nem jár le a szavatossága és tulajdonképpen mindig szükség van rá. Viszonylag kis ráfordítással látványos mennyiséget lehet otthon felhalmozni, ami sokaknál lelki megnyugvást hozhat.

Forrás: CNN