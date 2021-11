Jobban megviseli a férfiakat a szakítás

A nemi szerepekhez régóta berögzült sztereotípia szerint a nők érzelmei szélesebb skálán mozognak, míg a férfiakat kevésbé irányítják az érzéseik. Egyre több kutatás jut azonban arra a következtetésre, hogy a férfiak inkább csak a társadalmi elvárásoknak eleget téve rejtik el az érzéseiket. Egy friss tanulmány eredménye szerint például egy szakítás jobban megviselheti a férfiakat, mint a nőket.

Nagyobb arányban kérnek segítséget interneten a férfiak

A Lancaster Egyetem kutatói a vizsgálat kezdetén a leggyakoribb párkapcsolati problémákat szerették volna feltérképezni. A szakemberek szerint az eddigi adatok többnyire a párterápiákon részt vevő emberek beszámolóin alapultak, ezekből azonban nem lehet általános következtetéseket levonni. Párterápiákra ugyanis elsősorban a jobb anyagi lehetőségekkel bíró emberek járnak, így az ott elhangzottak alapján inkább a magasabb társadalmi osztályból származó emberek párkapcsolati problémáira lehet következtetni.

Jobban megviselik a férfiakat a párkapcsolati problémák, mint azt beismerik. Fotó: Getty Images

A kutatók ezért névtelen, online fórumon közzétett beszámolókat vizsgáltak meg, ahol összesen 184 ezer ember osztotta meg a párkapcsolati problémáit. Az eredmények szerint a leggyakoribb gondnak a kommunikációs problémák bizonyultak: 5-ből 1 ember úgy érezte, nehezére esik a gondjait megosztani a párjával. Nyolcból egy ember bizalmi hiányról is beszámolt, vagyis hogy nem bízik meg kellően a másikban, ez pedig a kapcsolatukat is beárnyékolja. A kutatók észrevették, hogy a beszámolókban nem is elsősorban a kapcsolati problémák, sokkal inkább az arra adott érzelmi reakciók szerepeltek. Leggyakoribb téma a szívfájdalom volt, valamint a megbánás, szomorúság, illetve a sírás szavak domináltak a szövegekben.

A vizsgálat kitért a nemek közötti különbségekre is, a szakemberek elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a férfiak valóban kevesebb érzelmet fektetnek-e be a kapcsolatukba a nőkhöz viszonyítva. A várakozásokkal ellentétben az eredmények azt mutatták, hogy a férfiak sokkal többet beszélnek a szívfájdalomról, mint a nők - legalábbis az anonim fórumokon. A kutatók szerint ez is azt jelzi, hogy a férfiakat valójában sokkal jobban letaglózzák a párkapcsolati gondok, mint azt mutatják vagy kommunikálják. Szintén meglepő felfedezés volt, hogy az anonim felületen a férfiak sokkal nagyobb arányban kértek tanácsokat és segítséget a párkapcsolati gondjaik kapcsán, mint a nők. Ez szintén szembemegy azzal a gyakori sztereotípiával, mely szerint a nők többet harcolnak egy kapcsolat megmentéséért és nagyobb arányban kérnek segítséget.