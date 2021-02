Így hatott a karantén a magyarok szerelmi életére

Nemcsak a jó szex, hanem a rendezett élettér, a közös hit és a pénzhez való viszony is meghatározó lehet egy párkapcsolat hosszú távú fennmaradásában - derül ki egy új magyar kutatásból, amely a karantén alatti párkapcsolati dinamikákat vizsgálta meg. A hvg.hu beszámolója szerint Mihalec Gábor ismert párterapeuta azután kezdett kutatásba, miután megfogalmazódott benne a kérdés: miért viseli meg a párok egy részét a karantén alatti összezártság, miközben mások kapcsolata ugyanabban az élethelyzetben megerősödött? A szakember e terület vizsgálatához egy 78 tételből álló tesztet készített, melyet összesen 1255 emberrel töltetett ki. Ennek eredményei alapján pedig arra a megállapításra jutott, a párkapcsolati rezilienciát az alábbi nyolc tényező határozza meg:

a kommunikáció,

a konfliktuskezelés,

az érzelmi támogatás,

a pénzhez való viszony,

az intimitás,

a közösen megélt hit,

a rendezett élettér

és a személyes ápoltság.

A bántalmazás hangsúlyos jelenléte

A portál beszámolója szerint a vizsgálatban részt vevők közül 634-en éltek egyértelműen fejlődő párkapcsolatban (a válaszadók 50,5 százaléka), 317-en egyértelműen hanyatló kapcsolatban (25,5 százalék), míg a maradék 304 az úgynevezett "nem tiszta" csoportban (24 százalék). Az eredmények több pozitívumra is rávilágítottak, egyrészt a válaszoló párok 60 százaléka úgy érezte, a karantén alatt erősödött kapcsolatuk, másrészt a családok döntő többsége is azt érezte, közelebb kerültek egymáshoz. Bár megjegyzendő, hogy minden ötödik pár kifejezetten hanyatlásról számolt be. Ami azonban ennél is sokkal aggasztóbb, hogy Mihalec Gábor szerint a bezártság idején a megkérdezettek 27,5 százaléka számolt be a bántalmazás valamilyen formájáról, ami ráadásul gyakran összekapcsolódott a bántalmazó fél alkoholfogyasztásával.

Az intimitásra így hatott az összezártság

A kutatás természetesen az intimitás területét is érintette. A válaszokból pedig kiderült, a fejlődő párok a gyengédség terén is jóval elégedettebbek a partnerükkel (78 százalék) mint a "hanyatló párok" (32 százalék). "Ez azért fontos, mert az összezártság korántsem mindenütt járt együtt a szexuális aktivitás növekedésével (például a létbizonytalanság okozta libidócsökkenés miatt), és az ebből adódó frusztrációkat könnyebben kezelték, akik 'békeidőben' is elégedettebbek a partnerükkel az ágyban" - húzta alá az eredmény jelentőségét a cikk.

Mint írták, az eredmények összesítését követően a pártanácsadó azt szűrte le - és számol be erről a kutatást ismertető, hamarosan megjelenő, Viharálló szerelem című könyvében -, hogy "a karantén megmutatta: mennyi tartalékunk van anyagilag, érzelmileg, idegileg, sőt még egészségileg". Azaz ott eszkalálódtak a problémák, ahol már korábban is voltak gondok. Illetve azokat a párkapcsolatokat erősítette a karantén, amik korábban is jól működtek a fent említett területeken.