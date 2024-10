Így kerülheted el a randiappok gyakori csapdáját

Angol kifejezéssel catfishingnek nevezzük azt a jelenséget, ha valaki hamis profilt hoz létre a közösségi médiában vagy egy társkereső oldalon, hogy aztán azt egy kiszemelt személy megtévesztésére, csalásra használja fel. Mint azt megírtuk, ennek esett áldozatul a közelmúltban egy 54 éves nő is Győr-Moson-Sopron megyében. Miután megismerkedett egy magát jemeni orvosnak valló férfivel az interneten, hamar leszállt elé a rózsaszín köd. Így aztán akkor sem fogott gyanút, amikor újdonsült szerelme a személyes találkozás és lánykérés ígéretével apránként mintegy 1,5 millió forintot csalt ki tőle. Végül a nő lánya rántotta le a leplet a csalóról, miután értesült édesanyja bimbózó online kapcsolatáról, és utánanézett a férfinek a világhálón.

A csalási módszer neve egy 2010-ben megjelent dokumentumfilmből ered, magyar nyelvre pedig harcsázásként lehetne lefordítani. A catfishingnek akad ugyanakkor egy szelídebb, bár szintén nem túl előnyös kistestvére: a kittenfishing. (Lefordíthatatlan szójáték a cat, azaz macska és kitten, avagy kölyökmacska szavakkal.) Ahogy arra Bruce Y. Lee író, újságíró, illetve a New York-i Városi Egyetem (CUNY) egészségpolitika és -menedzsment professzora rámutat a Psychology Today oldalán megjelent cikkében, a kittenfishing arra utal, ha valaki megszépítve vagy hamisan mutatja be magát az online térben azt remélve, hogy ezáltal vonzóbbnak tűnik majd mások számára, és könnyebben megkaphat, akit csak szeretne.

A társkereső alkalmazásokban egy-egy füllentés könnyen a visszájára fordulhat hosszú távon. Fotó: Getty Images

Lee szerint felesleges azon tanakodni, hogy mennyire lehet gyakori a kittenfishing a társkereső oldalakon. Bárkinek, akinek van tapasztalata az internetes párkereséssel, alighanem megerősítheti, hogy bizony elég sokakról kiderül az első személyes találkozásnál, hogy nem mindenben felelnek meg az online profiljuknak. És bizony ez sem egy olyan dolog, ami csak másokkal történhet meg. „Megesett már veled, hogy például olyan fényképet töltöttél fel magadról egy társkereső applikációba, amely a szíved mélyén tudtad, hogy nem pont úgy ábrázol, amilyen a valóságban vagy? Előfordult már, hogy kicsit füllentettél a munkádról, eredményeidről, érdeklődési körödről, személyiségedről vagy a külső jegyeidről a szöveges leírásokban? Mondtad már azt, hogy nem vagy érzelgős, miközben jól tudod, hogy minden párkapcsolati fordulatot nehezen viselsz? Ha bármelyik is igaz rád, akkor bizony te is elkövettél már kittenfishinget” – fogalmaz Lee.

A kittenfishing veszélyei

De egyáltalán miért probléma az, ha igyekszünk a legjobb – vagy egy kicsit annál is jobb – oldalunkat mutatni az interneten? Nos, a szakember szerint bármennyire is ártalmatlannak tűnik a jelenség, az valójában egy igen csúszós lejtő. Egy apró füllentés itt, némi dekoráció ott, és máris azon kaphatjuk magunkat, hogy mind több és több dologban festünk hamis képet magunkról. Egy ponton túl pedig a profilunk szépen lassan elszakad a valós énünktől, nem ritkán akár teljesen észrevétlenül. Csakhogy nem szabad elfelejteni, hogy mi is a randizás legalapvetőbb célja: hogy találjunk valakit, akivel összeillünk és boldogok lehetünk. Ha viszont azért jutsz el másokkal a személyes találkozóig, mert a túlságosan is kicsinosított online profilod felkelti az érdeklődésüket, akkor könnyen lehet, hogy olyanokra fecsérled az időd, akikkel nem fogtok összepasszolni.

„Talán most azzal érvelsz, hogy csak addig csalsz, amíg révbe nem érsz, és hogy idővel a valós énedet is meg fogják szeretni mások, ahogy megismernek. Elhitetheted magaddal, hogy majd ráérsz tisztán játszani azután, hogy a kiszemelt partner a horgodra akadt. Ez azonban nem több egy egyszerű érvnél a hamis reklám mellett. Talán működik is. De hányszor érezted már úgy, miután hasonló módon becsaptak, hogy »hú, de örülök, hogy megtörtént, imádom, amikor az emberek becsapnak«? A kittenfishing nem éppen a legjobb út egy bizalmon alapuló párkapcsolat kialakításához” – hangsúlyozza Lee. Hozzáteszi, ha azon kapod magad, hogy nem vagy őszinte önmagadról a társkereső oldalakon, akkor érdemes feltenned magadnak néhány kérdést.

Úgy érzed, a valós éned nem elég vonzó? Ha igen, akkor az igazi megoldás talán inkább abban rejlik, hogy vagy tedd jobbá önmagad, vagy dolgozz azon, hogy az önértékelésed javuljon.

Ha igen, akkor az igazi megoldás talán inkább abban rejlik, hogy vagy tedd jobbá önmagad, vagy dolgozz azon, hogy az önértékelésed javuljon. Valaki olyat szeretnél meghódítani, aki nem rád vágyik? Miért? Tényleg egy ilyen emberrel szeretnél együtt lenni?

Miért? Tényleg egy ilyen emberrel szeretnél együtt lenni? Úgy érzed, le kell nyűgöznöd másokat? Ne feledd, a randizás célja, hogy megtaláld, aki illik hozzád. Ez pedig egy kétoldalú helyzet. Nem az a lényeg, hogy el tudd adni magad másoknak.

Ne feledd, a randizás célja, hogy megtaláld, aki illik hozzád. Ez pedig egy kétoldalú helyzet. Nem az a lényeg, hogy el tudd adni magad másoknak. Megpróbálsz felülmúlni másokat? Ha igen, akkor nem jó a motiváció. A randizásnak nem szabad a versengésről szólnia.

Ami pedig az érme másik oldalát illeti, azt se vedd túlságosan magadra, ha te válsz kittenfishing áldozatává. Bárkivel megtörténhet ilyesmi. Egyben ez talán annak a jele, hogy érdemes kicsit más szemmel nézned a potenciális partnerek profilját.

Nézz mindent azzal a szemmel a társkereső alkalmazásokban, mint amellyel a reklámhirdetéseket nézed. Egy termékben vagy szolgáltatásban sem bíznál meg túlzottan, amíg nem próbálod ki személyesen, nem igaz?

Légy szkeptikus azokkal az ígéretekkel szemben, amelyek túlságosan is tökéletesnek és szépnek tűnnek. Semmi és senki sem tökéletes!

Ne fordíts túl sok figyelmet a felszínes dolgokra, mint amilyen a külső megjelenés, azokat ugyanis nagyon könnyű megszépíteni, megmásítani.

Légy óvatos azokkal, akik csak figyelemre vágynak! Amint összejössz velük, hamar azt érezheted, hogy csupán arra vágynak, hogy a figyelem középpontjában lehessenek, veled pedig kevésbé fognak törődni.

Nyilván a legalaposabb elővigyázatosság sem tesz senkit immunissá a kittenfishinggel szemben. Csökkentheti azonban azt az időt, amelyet olyan emberekre pazarolsz el, akikkel nincs bennetek semmi közös.