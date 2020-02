Ezért jó szinglinek lenni

Bár a nagyvárosok lakossága ugrásszerűen növekszik, és az internet is összeköthet akár más országban lévő embereket is, világszerte mégis egyre többen élnek egyedül. Ezeket az embereket még mindig stigmatizálja az a nézet, hogy párkapcsolat nélkül csak magányos, szomorú életet lehet élni. Kutatások szerint azonban nő azoknak az aránya, akik tudatosan maradnának szinglik, és semmilyen párkapcsolatra nem vágynak.

Milyen a nő, ha szingli? Milyen a szingli élet, mik az okai, és milyen hatásai vannak a társadalmi változásokra? Bár minderről a New York Magazine közölt hosszú elemzést, a megállapítások nagy része az európai szingli nőkre is érvényes. Kattintson a részletekért!

A Jeruzsálemi Héber Egyetem munkatársa, Dr. Elyakim Kislev szerint az egyedüllétet ezek az emberek egyáltalán nem kudarcként élik meg, a szingli életmódnak ráadásul számos előnye van. Kislev amerikai és európai adatbázisok elemzésével és interjúk készítésével kereste a választ arra, hogy az egyedülálló életmódra berendezkedett embereket mi teszi boldoggá a mindennapokban. Tapasztalatait a Boldog Egyedüllét (Happy Singlehood: A Rising Acceptance and Celebration of Solo Living) című könyvében is összefoglalta.

Szabadabbnak érezték magukat

A kutatásban több mint 30 országban 140 interjút készítettek és elemeztek ki. Az alanyok 30 és 78 év közötti egyedülálló emberek, akik többféle társadalmi és etnikai csoportot képviseltek. Egyesek közülük boldogok, míg mások magányosak voltak. A boldogtalan szinglik úgy érezték, hogy fontos dolgokról kell lemondaniuk az életben amiatt, hogy nem találták meg a párjukat. Ezzel szemben szingli életmóddal elégedett személyek élvezték az egyedülléttel járó szabadságot, kiterjedt baráti és családi körüknek köszönhetően pedig egyáltalán nem érezték magukat egyedül. Úgy érezték, hogy egyedül sokkal több lehetőségük van azt csinálni, amit valóban szeretnek: sokat utaztak és többféle hobbiról is beszámoltak.

Szingliként is élhet boldog, kiegyensúlyozott életet az ember. Fotó: Getty Images

A kutatás eredménye szerint az egyedülálló emberek 45 százalékkal több időt töltenek el a baráti társaságukkal, mint a házasok, ráadásul a baráti körük is jóval népesebb a szingliknek. Kiderült viszont az is, hogy a párkapcsolatban és házasságban élőknek átlagosan magasabb az önbizalmuk, mint az egyedülállóknak. Ez viszont csak az olyan egészséges kapcsolatoknál van így, ahol mindkét fél egyenrangú, és legalább egy éve együtt vannak.

Baj, ha a feleknek nincs önálló életük

Önmagában nem az egyedüllét váltja ki a magány érzését, hanem az a tudat, hogy egyedül vagyunk és nincs kire számítanunk - foglalta össze Dr. Indra Cidambi, a New Jersey-ben működő terápiás központ mentálhigiénés szakembere. Maga az elhanyagoltság érzése is szubjektív: van, aki több ismerőst és barátot is tudhat az életében, mégis egyedül érzi magát közöttük, míg mások elégedettek egy nagyon szűk társasági körben is. A mentálhigiénés szakember szerint ráadásul sokan egy párkapcsolatban és házasságban magányosabbnak érzik magukat, mint egyedülállóként. Problémát jelenthet, ha a kapcsolatban megszűnik az "én", és a "mi" veszi át a helyét, amikor a feleknek nincs önálló életük és a baráti kapcsolataik is elsorvadnak az évek alatt.