"Egy járványnál mindig az események után kullogunk"

A legutóbbi hivatalos adatok szerint jelenleg 58 igazolt koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, összesen pedig 122 ember van karanténban. Ez a szám azonban szinte biztosan jelentősen meg fog ugrani a következő 1-2 hétben, több száz Covid-19 betegre kell felkészülnie a hazai egészségügyi rendszernek. Hogy a helyzetet kezelni tudják, elkezdtek építeni például egy konténerkórházat és kijelöltek járványkórházakat is. De jelen helyzetben az összes többi egészségügyi intézménynek is fel kell készülnie a helyzet romlására - vagy ahogy dr. Toldy-Schedel Emil fogalmazott: "a kirobbanásra."

Nem fenyeget gyógyszerhiány A koronavírus-járvány a jelenlegi szakaszában nincs közvetlen hatással a magyarországi gyógyszerellátásra - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) kedden. Részleteket itt olvashat.

A Szent Ferenc Kórház esetében egyelőre nincs szó arról, hogy fel kéne szabadítaniuk helyet a fertőzötteknek, mivel fő profiljuk a kardiovaszkuláris eseményeken átesett betegek korai szakintézményi rehabilitációja. Ám ha hirtelen megemelkedne a hazai Covid-19 betegek száma, természetesen a szükség ezt felülírhatja. És ettől függetlenül is érinti a kórház működését a járvány: egyrészt járóbeteg ellátás most már csak a földszinten folyhat, mellette látogatási tilalmat is elrendeltek, másrészt az ott dolgozók közül sokaknak nehézséget okoz, hogy az iskola- és óvodabezárások miatt hogyan oldja meg gyermeke felügyeletét.

Gyermekfoglalkoztató a kórházi dolgozók családjának

Az igazgató éppen ezért most ennek a megoldását tartja a legaktuálisabb teendőnek. "Azon dolgozunk, hogy létrehozzunk egy foglalkoztatót, gyerekmegőrzőt a kórházunkban és a környéken dolgozó egészségügyisek családjának" - nyilatkozta. Erre napokon belül rendelkezésükre állhat egy épület a szomszédos telken, amely a kórházat is üzemeltető Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció tulajdonában áll. Az étkezést tudják biztosítani, de mint Toldy-Schedel hangsúlyozta, rengeteg segítségre van még szükségük ezen kívül. Az anyagi támogatáson kívül elsősorban 4-5 önkéntes pedagógust keresnek, akik az iskolai bezárások idejére szívesen vállalnák, hogy váltásban tanítják a diákokat. "Tisztában vagyunk vele, hogy mindez rengeteg pénzbe kerül, de ez egy jó cél, hiszek benne. És sajnos nem áll sok idő a rendelkezésünkre, még ezen a héten cselekedni kell, mert ki tudja, jövő héten milyen lesz a járványhelyzet."

A Szent Ferenc Kórház igazgatója szerint fontos lenne megoldani a gyerekfelügyeletet a dolgozók számára, hogy ha kell, minél többen munkába tudjanak állni. Fotó: Getty Images

Ez a vírus nem ismer határokat

Kérdésünkre elmondta, hogy amikor Európában is megjelentek az első betegek, vagyis "a kontinensre is bejött a vírus", már tudni lehetett, hogy ez nem olyan lesz, mint például korábban a SARS-járvány volt. "Egyértelművé vált, hogy ez a vírus nem fog megállni a határon" - fogalmazott dr. Toldy-Schedel Emil, majd így folytatta: "Láthatóan más volt a terjedési mintája, mint a korábbi koronavírusoknak. Ezért tudni lehetett, hogy Magyarországra is be fog gyűrűzni, a kérdés már csak az volt, hogy mikor és milyen mértékben."

Persze erre sokakban felmerül a kérdés, hogy akkor miért nem hoztak időben olyan intézkedéseket, amelyekkel még inkább elkerülhető lett volna a járvány, vagy minimális szinten lehetett volna tartani a fertőzöttek számát. A kórházigazgató úgy látja, hogy egész egyszerűen korábban nem tudták volna ilyen mértékben leállítani a világot, mint most. "Amíg nincs vészhelyzet kihírdetve, addig kevésbé adnak az egészségügyi szakértők szavára" - magyarázta, és kifejtette: nem lett volna olyan gazdasági vezető, aki rábólintott volna az ilyen kemény megszorításokra, karanténra, ha nem látja tényszerűen, hogy különben mennyire elszabadul a fertőzés. "A járványokra általánosságban jellemző emiatt, hogy nem lehet őket teljesen megelőzni, mindig az események után kullogunk, és igyekszünk mérsékelni, megállítani."

Előnyt jelent a hátrány

Annak ellenére, hogy igyekeznek felkészülni a legrosszabbra, Dr. Toldy-Schedel szerint van esély rá, hogy Magyarországon sikerül elkerülni a tömeges járványhelyzetet. Előnyt jelent, hogy időben le vagyunk maradva más európai országokhoz képest (például Spanyolország és Olaszország), így láthatjuk magunk előtt a jó és rossz példákat is.

"Most elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy a járvány elhúzódjon, vagyis lassabb tempóban terjedjen a fertőzés. Különben egyszerre túl sok beteg szorulna egészségügyi ellátásra, amit már nem bírnánk munkaerővel és technikai eszközökkel sem." Ehhez a legfontosabb, hogy minél többen betartsák az óvintézkedéseket, tehát maradjunk otthon minél többet és mossunk gyakran, alaposan kezet. "Én úgy látom, egyre többen figyelnek ezekre, ez pedig jó jel. De fontos, hogy kitartsanak az emberek, például egy hét elteltével se unjanak rá az otthonlétre. Ezzel akár napokat is nyerhetnek az orvosok, aminek köszönhetően több életet tudnának megóvni. Nagyon sok múlik tehát most az emberek saját felelősségérzetén."

