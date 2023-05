A nők a szagukról ismerik fel a szingli férfiakat

Ha ismerkedésről van szó, szaglásunk is segíthet a párválasztásban, legalábbis egy friss kutatás szerit. Ausztrál kutatók ugyanis arra a következtetésre jutottak, hogy az egyedülálló férfiaknak sokkal erősebb az illatuk, mint azoknak, akik párkapcsolatban élnek, ennek pedig evolúciós oka is van – írja a Nők Lapja.

Vajon tényleg megérzik? Fotó: Getty Images

Izzadt pólót kellett szagolgatni

A Macquarie University szakemberei 91 férfi részvételével végezték el a kutatást. Mindegyikük egy fehér pólót és mindössze annyi feladatot kapott, hogy viseljék azt egy teljes napig úgy, hogy lehetőség szerint egy könnyű edzést is iktassanak be annak érdekében, hogy a póló elegendő mennyiségű izzadtságot szívjon magába. Majd ezeket a ruhadarabokat szagoltatták végig a kutatásban részt vevő nőkkel, akiket arra kértek, hogy értékeljék a különféle testszagokat. Ők pedig egyértelműen a szingli státuszúak illatát minősítették erősebbnek, dominánsabbnak.

A markánsabb testszag kiemeli a férfit a tömegből, aki tudat alatt így jelzi, hogy szabad préda – derült ki az eredményekből.

Korábbi kutatások már igazolták, hogy az egyedülálló férfiaknak a rájuk nehezedő versenyhelyzet miatt magasabb a tesztoszteronszintjük, mint akik már foglaltak. Utóbbiak esetében a férfi nemi hormon szintje folyamatos csökkenést mutat azért, hogy fent tudják tartani a párkapcsolatukat. Szintén tudományos tény, hogy a tesztoszteronnak nagy szerepe van a testszag intenzitásában – mindezek alapján pedig feltételezhető, hogy a szingli férfiak esetében ez ezért is erősebb. Az illatoknak, a testszagnak alapvető jelentősége van: nagyon sok mindent elárulhat és befolyásolhat a párválasztásunk során – mondják a kutatók, akik szerint a nők akár evolúciós előnyt is kovácsolhatnak abból, ha kiszagolják a férfiak párkapcsolati státuszára utaló biokémiai jelzéseket. Ez például abban is sokat segíthet, hogy képesek legyenek elkerülni a már kapcsolatban levő férfiakat.

A jelenségnek ugyanakkor egy végtelenül egyszerű és kézenfekvő magyarázata is lehet, amire a kutatók szintén kitértek: nevezetesen az, hogy a partner nélkül, magányosan élő férfiak hajlamosabbak elhanyagolni a higiéniát.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!