Szociális szorongás és nárcisztikus személyiségzavar: több a közös vonás, mint gondolnánk

A nárcisztikus személyiségzavarnak két fajtája van, grandiózus és sérülékeny, de mind a kettőben közös, hogy igényük van a megerősítésre és a csodálatra. Így akarják erősíteni az amúgy gyenge önbecsülésüket.

A nárcizmus másik jellemzője azonban a haraggal és az impulzivitással való kapcsolat. Amikor a nárcizmusban érintett emberek céljai meghiúsulnak, megtámadják azokat, akik - szerintük - az útjukba álltak. Különösen a sérülékeny típus válhat dühössé, miközben az elutasítás lehetősége is fenyegeti.

Az a félelem, hogy mások negatívan ítélik meg az embert, a szociális szorongás vagy fóbia alapja is. Az alacsony önbizalom nemcsak a sérülékeny nárcisztikusokat, hanem a szociális szorongásban szenvedőket is jellemzi, állapították meg a Virginia Tech egyetem kutatói - írja a Psychology Today.

Az érintettek nehezen kontrollálják az érzelmeiket. Fotó: Getty Images

Ezek a személyek gyakran küzdenek az üresség érzésével, problémáik vannak az érzelmeik szabályozásával, kapcsolataikban túlságosan is érzékenyek, alkalmatlannak érzik magukat, és tele vannak szégyenérzettel. A két zavar közti kapcsolat megértése új kezelési módszerek kifejlesztéséhez vezethet a szerzők szerint. A terapeutáknak így nemcsak a nárcizmust, hanem a szociális szorongást is figyelembe kell venniük, amikor segítenek az érintetteknek kezelniük a visszautasítástól és a megszégyenüléstől való félelmüket. Mivel a kognitív viselkedésterápia hatásos a szorongásos zavarok kezelésében, ezért hasznos lehet, ha a közös munka során a terapeuták a nárcisztikus vonásokra is fókuszálnak.

Maga az ötlet, hogy a két különbözőnek tűnő jelenséget egyetlen profilba egyesítsenek, más pszichológiai rendellenességekre is hatással lehet. A széles kategóriákon belüli finomabb megkülönböztetések keresése ezért ígéretes útvonallá válhat a célzott pszichológiai beavatkozások jobb módszereihez.